БпЛА атаковали очередной арсенал ГРАУ в России: боеприпасы хранили под открытым небом (фото, видео)

Отмечается, что массированной атаке подвергся населенный пункт Октябрьский, который расположен всего в 16 километрах от уже уничтоженного 107-го арсенала под городом Торопец. После ударов беспилотников власти объявили эвакуацию населения.

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В Тверской области РФ неизвестные беспилотники атаковали склад с БК в поселке Октябрьский. В населенном пункте расположены 2 воинские части. Об этом сообщает российское независимое издание ASTRA.

Так, по сообщению СМИ, в поселке находятся две воинские части: в/ч 57229-41 (местные жители называют ее "белые сараи") и в/ч 01704.

Губернатор ранее сообщил об эвакуации жителей поселка, не озвучивая его названия.

Также сообщалось об атаке на воинскую часть в Краснодарском крае.

"Ночью Тихорецкий район подвергся террористической атаке киевского режима. Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, который перешел на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка", — проинформировал губернатор Вениамин Кондратьев.

По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет.

Местные жители утверждают, что атакована часть 57229-41. Жителей поселка эвакуировали.

После попадания БпЛА прогремел масштабный взрыв.

Атакован 23-й арсенал ГРАУ

По данным ASTRA, под ударом оказался 23-й арсенал ГРАУ. Он расположен всего в 16 километрах от уже уничтоженного 107-го арсенала под городом Торопец. На атакованном складе боеприпасы хранили под открытым небом, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Журналисты предполагают, что боеприпасы готовили к отправке, поскольку на кадрах также видны грузовики.

В Минобороны РФ сообщили, что дежурными средствами ПВО в течение ночи 21 сентября уничтожен и перехвачен 101 украинский БПЛА самолетного типа.

"53 БпЛА перехвачено и уничтожено над территорией Брянской области, 18 — над территорией Краснодарского края, 5 — над территорией Калужской области, по 3 БпЛА над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному БпЛА над территориями Смоленской, Курской, 16 — акваторией Азовского моря", — говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 20 сентября ВС РФ ударили по центру Харькова. Среди пострадавших есть подросток 17 лет, а также двое детей (10 и 12 лет). Один человек госпитализирован.