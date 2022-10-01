Карибский кризис 2.0. Путин идет к повторению момента наивысшей ядерной эскалации

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В пятницу, 30 сентября, Кремль официально объявил об аннексии четырех временно оккупированных украинских территорий. Следовательно, угроза применения ядерного оружия может повыситься до уровня Карибского кризиса 1962 года. И нельзя забывать, что на пороге октябрь – месяц весьма судьбоносный для России с исторической точки зрения. Именно в октябре 1917 года к власти пришли коммунисты, а спустя ровно 76 лет президент Ельцин упразднил советскую модель власти в России.

На сегодняшний день всем в мире понятно, что российский диктатор Путин и его окружение находятся под огромным и всеобъемлющим давлением, как внешним, так и внутренним. Давление извне на российское военно-политическое руководство оказывают не только успешные действия ВСУ, украинские власти и представители стран Запада на всех уровнях, но и лидеры Востока, такие как президент Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Не секрет, что российский президент ехал на саммит ШОС в Самарканд для получения одобрения и поддержки своих действий последних семи месяцев со стороны лидеров двух государств, которые официально придерживаются политики нейтралитета в войне России против Украины.

Именно Индия и Китай должны были, по замыслу диктатора, оказать ему политическую поддержку и помочь сформировать многополярный мир, о котором неоднократно вопили российские пропагандисты. Однако вместо поддержки глава Кремля получил холодный душ.

Лидеры двух крупнейших государств Востока публично отчитали его как обыкновенного школьника, не усвоившего урок. Моди даже сказал, что "нынешняя эпоха – не эпоха войн", намекнув Путину на недовольство развязанным им крупнейшим военным конфликтом в Европе с 1945 года. И рекомендовал закончить войну как можно скорее, ибо это не в интересах современного мира. Ошарашенный подобными заявлениями глава Кремля вынужден был растерянно оправдываться.

Таким образом, российский диктатор покинул Самарканд не солоно хлебавши. Изменить мировой порядок, лишь изредка выползая из бункера, не владея достоверной информацией и боясь посетить линию фронта, просто невозможно. Индия и Китай дали ясно понять, что для них собственные экономические интересы намного важнее безумных путинских идей об изменении мирового порядка. И крайне символичным, на мой взгляд, выглядит тот факт, что Кремлю это объяснили именно в Самарканде – древнейшем городе, который в свое время был важнейшей составляющей Великого шелкового пути, связывающего Запад и Восток. Хотя сам российский президент, безусловно, хотел бы услышать сравнения себя со знаменитым средневековым завоевателем Тамерланом, гробница которого расположена в Самарканде.

Помимо личного провала диктатора, такая же участь постигла и кремлевскую пропаганду, основным тезисом которой было ложное утверждение о том, что их поддерживает половина человечества, если арифметическим путем сложить население Китая и Индии.

Вернувшись домой в крайне подавленном настроении, Путин принял решение о мобилизации и проведении "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины, а в последний день сентября и вовсе объявил об их аннексии.

Нет сомнений, что все эти решения диктатор принял под давлением внутренних сил, а именно Минобороны РФ и так называемой "партии войны", которую возглавляют небезызвестный террорист Игорь Гиркин и военные корреспонденты. Именно они позволяли себе нелицеприятные высказывания в адрес Кремля и Минобороны в последние месяцы, требуя провести мобилизацию.

В то же время Путин отчаянно пытался начать мирные переговоры с Украиной и Западом, используя все доступные для этого методы и средства. Явным подтверждением этому служит обмен 215 украинских воинов — героев на Медведчука. Нужно понимать, что такие переговоры, в которых участвует саудовский принц, не ограничиваются неделей или двумя. Такие переговоры ведутся месяцами.

Обмен с участием Медведчука, к несчастью для Москвы, совпал по времени с объявлением главой Кремля мобилизации. Два настолько противоречивых события очень красноречиво характеризуют Путина — он не умеет принимать выгодные для себя решения под давлением. Каждое его решение, принятое под давлением, неизменно оказывается ошибочным, если не сказать катастрофическим. Последними решениями он умудрился настроить против себя всех. Сторонники продолжения войны во главе с Гиркиным раскритиковали его за некачественную мобилизацию и обмен украинских воинов на Медведчука, ведь это явное пренебрежение государственными интересами в угоду личным, тот же товарищ Сталин так никогда бы не поступил. Условная "партия мира" была возмущена эскалацией, вызванной объявленной мобилизацией, что означает конец надежде на мирные переговоры.

Также диктатор, объявив мобилизацию, нарушил свой негласный договор с так называемым "глубинным народом".

Он заключался в том, что во всех военных авантюрах путинского режима участвуют профессиональные войска, в то время как "глубинный народ" наблюдает за войной по телевизору с пивом в руках. Поэтому более-менее решением Кремля о проведении мобилизации удовлетворено только Минобороны, но и то не полностью.

Но Путину отступать уже поздно. Он принял решение максимально эскалировать ситуацию. Все требовали от него действовать, принять какое-то решение, вот он его и принял. Только про качество этого решения и про свою ответственность явно забыл подумать. Что неудивительно, ведь нести ответственность советская социалистическая система не учила. Мне это вообще напомнило ситуацию, в которой девушка требует от своего нерешительного парня принять хоть какое-нибудь решение, доказать что он "мужик", после чего парень идет на ограбление магазина драгоценностей, желая доказать противоположное. Что-то подобное сделал и глава Кремля. Эскалация, предпринятая российским диктатором, грозит привести мир к новому Карибскому кризису. А тот факт, что на пороге октябрь, только добавляет мистики. Впрочем, октябрь уже не раз становился определяющим месяцем для российской истории. Кто знает, может, октябрь 2022 года станет еще одним таким значимым месяцем для России. Иногда цикличность истории поражает.

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