Не тешьте себя иллюзиями. Воевать за Украину НАТО не будет. Только ВСУ!

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Обсуждать речь Путина нет смысла — она интересна только психиатрам и судьям военного трибунала. Но многие тут недовольны реакцией НАТО — после заявления Зеленского предвкушали скорое вступление Украины в альянс и конец войне.

Напрасно. Не стоит ожидать решительных шагов от НАТО. НАТО — это разжиревшая, расслабившаяся, мягкотелая Европа, которая, конечно же, ни за кого воевать не будет.

НАТО даже за себя не очень-то стремится воевать, ведь агрессия России против Украины — это и есть начало войны Российской империи с Европой, с НАТО. Потому что если Украина не устоит — орки придут в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Венгрию, Германию…

Если бы у НАТО были железные яйца, Европа давно бы отказалась от российских энергоресурсов, перестала бы торговать с агрессором и закрыла границы для орды.

Но даже после начала широкомасштабной войны, после Бучи, после очередной аннексии украинских территорий, после массовой мобилизации в империи и прямых угроз применить ядерное оружие — НАТО бездействует.

Тут многие возразят: они нам помогают оружием, обучают солдат, принимают беженцев и дают деньги! Это правда. Только помогают они не нам, а себе. И благодарить не мы должны их, а они нас — наших солдат, которые защищают Европу.

Трудно представить, чтобы на нацистскую Германию накладывали бесконечные санкции, продолжая бойкую торговлю с ней, вместо стратегических бомбардировок, морской блокады и открытия второго фронта в Европе.

Реакция Запада и НАТО — нонсенс. Кривое зеркало, отразившись в котором западная мораль становится похожа на путинскую. Никакое НАТО, никакие пресловутые "международные гарантии" (а мы помним "будапештские"), а только украинская армия может защитить и освободить Украину. Слава ВСУ!

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