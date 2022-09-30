Реквием по России. Почему те, кто радуются аннексии, очень скоро об этом пожалеют

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Интересно, россияне, особенно те, которые радуются "присоединению новых земель", понимают, что этой аннексией их страна, практически, входит в состояние полноценной войны с Украиной?

Не "спецоперации", которую они наблюдали по телевизору, а войны! С Украиной! Которая уже лишила их "второй армии мира", заставив путина набирать "резервную".

Они понимают, что у Киева и Запада не будет другого выхода, кроме как отвоевывать территорию своего Донбасса и Юга? Иначе это будет победой путина, а победить ему уже не дадут ни при каких обстоятельствах, потому что это будет поражением всего Запада.

Если раньше на Западе действительно думали, что проблема для них – коррумпированная, разъединенная, не способная себя защитить Украина, то сегодня весь мир понял: проблема – не Украина, проблема — Путин!

Не сумев покорить Украину за полгода, он стал проблемой даже для своих "союзников", того же Китая, стран ОДКБ и Индии. Та даже для Лукашенко, который садится уже и на х…й и на рыбку, лишь бы оч*о прикрыть…

Понимают ли россияне, которые сегодня вечером будут праздновать на Красной площади вступление их страны в войну со всем миром, что такая война не ограничится одной "частичной" мобилизацией, что будут еще и еще? Что сегодня они празднуют смерть своих близких, начало распада своей страны, начало войны в самой России? Потому что победить весь мир невозможно! Собственно, звуки сегодняшнего концерта – это первые аккорды реквиема по России. Правда, писал его далеко не Моцарт.

А понимают ли дончане и луганчане, что, объявив Донецкую и Луганскую область территорией России, Путин сжигает последнюю возможность договориться о прекращении огня хоть когда-то?

Что если раньше, дойдя до своих восточных границ, Киев мог остановиться и договариваться с РФ о дальнейшем мире, то после аннексии Кремль лишает себя такой возможности! Ему придется воевать до последнего русского за конституционно "российскую землю"!

То есть Украина и Запад не могут отступить, пока не освободят Донбасс и юг, а теперь и Россия не сможет уйти оттуда "в качестве жеста доброй воли", как ушла из-под Киева.

Значит, битва будет только до победы. А, учитывая ресурсы РФ и Запада, битва будет долгой, аж до падения режима бесноватого. И она будет именно на аннексированных Россией землях! А это означает, дорогие мои земляки, наивно ожидающие (кстати, как и 8 лет назад) наступления мира с приходом России, что вы радуетесь превращению своего региона в театр военных действий на неопределенно долгий срок. Воистину: тех, кого Бог хочет наказать — он сначала лишает разума.

Источник

Важно