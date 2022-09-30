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Мнения Пророссийские "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Реквием по России. Почему те, кто радуются аннексии, очень скоро об этом пожалеют

"Война продолжится именно на аннексированных Россией землях. Поэтому вы, дорогие мои земляки, наивно ожидающие (кстати, как и 8 лет назад) наступления мира с приходом России, радуетесь превращению своего региона не в Россию, а в театр военных действий. Причем на неопределенно долгий срок". Мнение.

Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Главный редактор "ОстроВ"
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акция, россия, донбасс, днр, аннексия
Фото: РИА Новости | На Донбассе радуются аннексии, однако мира они не получат. Там будет война
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Интересно, россияне, особенно те, которые радуются "присоединению новых земель", понимают, что этой аннексией их страна, практически, входит в состояние полноценной войны с Украиной?

Не "спецоперации", которую они наблюдали по телевизору, а войны! С Украиной! Которая уже лишила их "второй армии мира", заставив путина набирать "резервную".

Они понимают, что у Киева и Запада не будет другого выхода, кроме как отвоевывать территорию своего Донбасса и Юга? Иначе это будет победой путина, а победить ему уже не дадут ни при каких обстоятельствах, потому что это будет поражением всего Запада.

Если раньше на Западе действительно думали, что проблема для них – коррумпированная, разъединенная, не способная себя защитить Украина, то сегодня весь мир понял: проблема – не Украина, проблема — Путин!

Не сумев покорить Украину за полгода, он стал проблемой даже для своих "союзников", того же Китая, стран ОДКБ и Индии. Та даже для Лукашенко, который садится уже и на х…й и на рыбку, лишь бы оч*о прикрыть…

Понимают ли россияне, которые сегодня вечером будут праздновать на Красной площади вступление их страны в войну со всем миром, что такая война не ограничится одной "частичной" мобилизацией, что будут еще и еще? Что сегодня они празднуют смерть своих близких, начало распада своей страны, начало войны в самой России? Потому что победить весь мир невозможно! Собственно, звуки сегодняшнего концерта – это первые аккорды реквиема по России. Правда, писал его далеко не Моцарт.

А понимают ли дончане и луганчане, что, объявив Донецкую и Луганскую область территорией России, Путин сжигает последнюю возможность договориться о прекращении огня хоть когда-то?

Что если раньше, дойдя до своих восточных границ, Киев мог остановиться и договариваться с РФ о дальнейшем мире, то после аннексии Кремль лишает себя такой возможности! Ему придется воевать до последнего русского за конституционно "российскую землю"!

То есть Украина и Запад не могут отступить, пока не освободят Донбасс и юг, а теперь и Россия не сможет уйти оттуда "в качестве жеста доброй воли", как ушла из-под Киева.

Значит, битва будет только до победы. А, учитывая ресурсы РФ и Запада, битва будет долгой, аж до падения режима бесноватого. И она будет именно на аннексированных Россией землях! А это означает, дорогие мои земляки, наивно ожидающие (кстати, как и 8 лет назад) наступления мира с приходом России, что вы радуетесь превращению своего региона в театр военных действий на неопределенно долгий срок. Воистину: тех, кого Бог хочет наказать — он сначала лишает разума.

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