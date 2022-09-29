Перед катастрофой. Униженный Путин кладет на стол последнюю карту. Но у нас есть ответ

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Россия вплотную приблизилась к своей последней "геополитической катастрофе" – а в будущих учебниках по истории Российской Республики это время непременно будут называть началом независимости от Российской Федерации и радостно перезагрузят счетчик катастроф – которая полностью обнулит общественно-политический миф РФ и образует новый миф, миф республики. Пожалуй, лет на 30, думаю. Как обычно.

Дело в том, что события набирают обороты со скоростью, которая уже не позволяет нам не только контролировать, но даже задуматься над процессами, ведущими Россию в новую историческую реальность. Я абсолютно уверен: Россию, захотевшую крови, теперь именно ведут, загоняют в необходимые рамки, где каждое решение – ошибочное. И время остановиться для России давно прошло. Каждый новый шаг лишь в разы усугубляет его положение.

Для нас всех это так, будто мы все видим страшный спектакль. Страшный, потому что смотрим и играем роль, не успевая оплакивать друзей и родственников.

Еще мы в значительной степени сцена. Сцена шатается. Падает реквизит. Взрываются софиты. Зрители не в восторге от событий на сцене. Актеры, вынужденные играть с алкоголиком, тоже. Кажется, что все сошли с ума. Но когда события уносятся шквалом, не теряет штурвал только тот, кто "дирижирует" спектакль — потому что знает сценарий. И даже актера-алкоголика предупреждал о последствиях.

В конце концов, какая разница, кто именно уничтожил газовые потоки, если до этого вообще дошло. Какая разница, почему "вторая армия мира" провалила войну против "слабой армии" Украины, если до этого вообще дошло? Какая разница в том, что сотни тысяч россиян бегут из России от мобилизации, если до этого вообще дошло. Какая разница, почему Россия оказалась в тотальной международной изоляции, если до этого вообще не дошло. Какая разница, почему Россия устроила геноцид украинцев в Буче, Ирпене, Мариуполе, Изюме и всех других городах, если до этого вообще дошло. Важно, что это произошло. Случилось то, что многим казалось невозможным.

И то же мнение — о ядерном оружии. Оно по своей сути после ударов по Японии – табу. Только сумасшедший может на это пойти, самое зло. Это важный штамп в сознании. У вас он тоже есть. Дети в любой стране мира выросли и научились у уважаемых президентов и премьер-министров с этим образом в уме. Даже в Китае и Индии. А еще недавно даже тень подозрения на химическое или ядерное оружие приводила к гибели диктаторов и свержению стран. Не то что угроза использования. Или ядерные ультиматумы.

На последней встрече стран Азии российский руководитель получил послание. Многие пытаются его трактовать в ту или иную сторону, с теми или иными акцентами. Хотя на самом деле никто не присутствовал на этих встречах. Но без всякого анализа понятно – это не был дружеский месседж, это не была поддержка решительных действий или согласие на применение каких-либо инструментов, чтобы закончить войну. Это было предупреждение, что войну нужно окончить. И все. Кончить. Теперь. Быстро. Никаких сомнений, что это было именно так.

Кремлевский руководитель знал, что услышит это. Унизительное положение невозможно было скрыть от телекамер. Его унижали даже те, кто годами зависел от него.

Это с самого начала не было путешествие равного к равным. Это было путешествие, чтобы узнать от старых друзей очевидное: они, в отличие от тебя, все еще перспективны. Они, в отличие от тебя, уже все о твоих способностях поняли.

Конечно, в ответ последний президент РФ уверял, что скоро все закончится "по плану". Конечно, его похлопали по плечу. Однако всем все понятно. Хотя мне кажется, что понял каждый по-своему.

Я не думаю, что ядерное оружие будет использовано. Но я не исключаю, что именно оно является финальной сценой российской государственности в нынешнем виде. Потому что каждый шаг России был страшнее предыдущего – в первую очередь, для Украины. Но и не во вторую очередь – для самой России, швы которой расходятся и пускают еще большие трещины. Кто из чиновников Кремля первый побежит освобождать из тюрьмы будущего президента Российской Республики?

Времени у России, конечно, больше нет. Безумный актер довел состояние страны до точки невозврата. Столько угроз ядерным оружием, сколько прозвучало сейчас – такого не было в истории человечества. До России такого не позволяла себе ни одна другая страна. Даже СССР не решался. А когда немного отважился и пришлось доказывать дерзость – сдал. После чего начал стремительно идти к "геополитической катастрофе". Потому что все все поняли. Вот вам куриные ножки и кредит МВФ на зарплаты русским шахтерам.

Маленький президент страны-гиганта знает, что у него рычагов больше не осталось. Он ел ту курятину. И разграбил тот кредит.

А теперь, думаю, он даже понимает, что после него начнется. После того, что он натворил со сценой и самим собой. Ибо возвращение назад невозможно. Его не будет. Россию ждет лишь яркий финал с аплодисментами тех, кто будет снимать с труппа безумного штаны-хаки (для республиканского музея нацизма в России).

С детского сада в каждой стране мира ядерное оружие – самое зло. А у зла нет друзей и союзников. Нет долговременной перспективы существования. Но у него есть большое болезненное эго.

Именно поэтому унижение – даже если зло само выбирает унижение – имеет свою цену. Унижение заставляет искать и позволяет найти решение, прямо противоположное тому, чего от униженного требуют. К примеру, когда все требуют немедленно прекратить войну, унижение заставляет ее усилить, чтобы вывести на более высокий уровень. Для этого униженному придется еще раз связать всех вокруг этого решения, как было перед полномасштабным вторжением. Сколько из них согласятся уйти в вечность с царем?

Я не сомневаюсь, что Путин выступит с заявлением-ультиматумом о готовности использовать ядерное оружие, если Украина не согласится прекратить войну "как есть" — когда каждый остается с тем, что имеет. Также особо неважно, какова будет последовательность действий — использует он это как шантаж до аннексии или после. Главное, что Украина, конечно, не согласится ни в коем случае ни с одним из сценариев, кроме переговоров о репарациях и полном освобождении страны из-под оккупации.

И тогда – финальная сцена. Я не уверен, что кто-то в мире успеет проанализировать события, которые будут разворачиваться в ближайшие недели или месяцы именно во время этих событий. Я – точно не смогу. Может быть, все произойдет еще до конца года. Стремительно и трагично для украинцев и россиян.

Однако потом, когда все необходимые шаги будут сделаны, когда все актеры сыграют роль, а все оружие на сцене опустошится – на остатках Российской Федерации появится новая небольшая, но относительно мирная Российская Республика. А через три декады все пойдет по кругу. Или же повторится позорная история СССР – без оружия, но с тем же результатом для России.

Я еще не думал, что будет с Украиной. И хотелось бы сказать: все будет хорошо. Ведь самое страшное позади. В конце концов, если посмотреть на жизнь в войну и вообще все то, что нами уже пережито, можно сказать уверенно: все будет гораздо лучше, чем сейчас. Нет сомнений.

Но сначала будет финал. Темная ночь. Время, когда кажется, что шансов нет. Многие будут говорить, что враг непобедим. Многие в какой-то момент будут рисовать апокалиптические прогнозы. Как, ну как победить ядерную страну? Большая игра завершится большой развязкой.

Я не знаю, какой именно и каким будет "рассвет". Очень скоро узнаем. Но если будем стараться. Если будем прилагать усилия. Если действительно любим и верим друг в друга — ни один из оставшихся сценариев развития событий не повлияет на большое будущее Украины. Но мы должны пройти этот путь до конца.

Главное – не бойтесь. Я – не боюсь. Вооруженные Силы Украины – не боятся. Залужный не боится. Что бы дальше ни происходило – не бойтесь. Мы справимся.

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