Верит в победу и не верит в астрологов: как выглядит портрет среднего украинца в 2025 году

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У меня есть традиция. Каждый год я пишу портрет украинца. И теперь украинцы на полномасштабной войне. И портрет у нас соответствующий. Портрет военных времен.

Итак.

Украинцы-2025:

79% отвергают требования, которые выдвигает Россия для прекращения войны;

82% готовы сражаться, даже если США полностью прекратят поддержку Украины;

57% украинцев готовы нести бремя войны столько, сколько нужно для победы;

58% считают себя счастливыми, несмотря на обстоятельства;

70% считают самым большим праздником года Рождество Христово, на втором месте — Пасха (68%).

Но на третьем теперь — День Независимости (64%).

В 2013 году независимость праздновали 12% украинцев. В 2021 году только 37%. А теперь этот праздник — этот особенный день! — в тройке самых важных. Взрывной рост.

Отмечу: почти никто в Украине не празднует ни "день победы", ни "день труда" — количество празднующих в пределах погрешности.

90-95% поддерживают независимость Украины. Здесь без комментариев.

67% считают Революцию достоинства народным протестом в поддержку европейского пути Украины.

62% украинцев считают, что их жизнь сейчас наполнена смыслом. Я, например, тоже так считаю о себе. Раньше было не так.

87% с пониманием/принятием относятся к беженцам. Я тоже.

93% с пониманием/принятием относятся к переселенцам. Я тоже.

85% с пониманием/принятием относятся к украинцам, которые пока что в оккупации. Я тоже.

90% хотят видеть Украину в составе Европейского Союза.

84% хотят видеть Украину в составе НАТО.

92% — ну конечно — доверяют Силам обороны Украины.

81% доверяют волонтерам.

Только 12% доверяют судам, только 9% доверяют прокурорам. Здесь тоже без комментариев. Суды и прокуратура — беда Украины. Нуждаются в полном перезапуске.

57% украинцев оптимистично смотрят на будущее Украины, 28% — пессимисты. Понимаю и тех, и других. Работаем.

Более половины украинцев (53%) считают, что понемногу нация преодолевает внутренние противоречия. Для 33% — чтобы они не вкладывали в это определение — это не так очевидно. Должны строить мосты, друзья.

73% хотят восстановить ядерный статус Украины. Например — вот хорошая тема!

58% готовы даже потерять поддержку со стороны Запада, если мы сможем вернуть ядерное оружие.

80% идентифицируют себя с украинской нацией — считают себя гражданами Украины, принадлежащими к украинской нации. Вот наш корень единства.

Жители запада Украины считают жителей востока Украины — украинцами.

Жители востока Украины считают жителей запада Украины — украинцами.

И все вместе — абсолютно все области, все районы, все города, городки и села — плохо относятся к России и русским (93%). Даже Восток (75%). Даже Юг (77%). Полное отторжение. И на этой теме — полное единение всей страны.

До полномасштабного вторжения "хорошо" к россиянам относились 53% украинцев, между прочим.

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Готовы ли украинцы выполнить требования Путина ради прекращения войны: новый соцопрос

Лишь 32% украинцев хотят "сильной руки", абсолютное большинство (59%) — за демократию. Это нас отличает сами знаете от кого.

70% украинцев считают себя православными (среди них 56% причисляют себя к ПЦУ). То есть 81% всех православных в Украине — это ПЦУ. 6% относят себя к УПЦ МП.

61% украинцев хотят, чтобы в Украине была и действовала только одна православная церковь. Таким образом 66% хотели бы, чтобы не запятнанные связями с РФ священники УПЦ МП присоединились к ПЦУ.

76% поддерживают главу ПЦУ Епифания. А лидера УПЦ МП Онуфрия — лишь 9%.

На этом фоне 80% поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. То есть — поддерживают запрет Московского патриархата.

69% украинцев поддерживают Израиль в израильско-палестинском конфликте. Вдруг что, 60+% россиян не поддерживают в этом конфликте ни одну сторону. Разница.

79% украинцев (включая мужчин, которые подпадают под мобилизацию) не покинут Украину, даже если им без условий предоставят гражданство США или страны Евросоюза. То есть Украинцы не хотят никуда бежать, хотят жить на своей земле и готовы сражаться за свой дом.

Немного исторических вопросов.

Лишь 4% украинцев положительно относятся к Сталину.

А среди 72%, кто слышал об УПА, 90% за признание УПА борцами за независимость Украины. По мнению 70%, УПА заложили традицию борьбы с агрессором и оккупантом.

Еще у нас в порядке с кукухой. Мы не верим в астрологию (63%), в экстрасенсов (73%) и в тарологов (82% не верят). Впрочем, если вам это нравится, не обижайтесь — это вопрос о доверии, а не оценка ваших предпочтений.

81% украинцев желают устранить русский язык из официального общения на всей территории Украины, или против использования русского языка в своей области. Здесь все понятно.

Ну и в конце концов.

Более 80% украинцев верят, что при должной поддержке Запада Украина способна победить Россию. В это верю и я. И, уверен, каждый из вас.

Такой портрет украинца в 2025 году.

(Использованы данные из различных опросов КМИС).

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