Спросите лучше военных. Почему не надо обращать внимание на соцопросы о заморозке войны

Всегда надо помнить, что вся социология у нас традиционно используется для формирования определенного мнения у общества, а не для того, чтобы посмотреть реальную картину.

Относительно любых опросов об окончании войны: спросите в первую очередь военных. То есть тех, кто лучше всего знает, что такое война, кто отдает свою жизнь и здоровье на войне. Увидите — данные будут отличаться.

Я уже неоднократно говорил — изменения делает не пассивное большинство, а активное меньшинство. И политика государства сегодня первым пунктом должна учитывать мнение военных, от которых в прямом смысле зависит судьба этого государства.

Саму суть вопросов не стоит обсуждать. Замораживание войны сегодня = еще большая война завтра.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно