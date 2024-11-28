Запитайте краще військових. Чому не треба звертати увагу на соцопитування про замороження війни

Завжди треба пам’ятати, що вся соціологія у нас традиційно використовується для формування певної думки у суспільства, а не для того, щоб подивитись реальну картину.

Стосовно будь-яких опитувань про закінчення війни: спитайте насамперед військових. Тобто тих, хто найкраще знає, що таке війна, хто віддає своє життя та здоров’я на війні. Побачите — дані будуть відрізнятись.

Я вже неодноразово говорив — зміни робить не пасивна більшість, а активна меншість. І політика держави сьогодні найпершим пунктом має враховувати думку військових, від яких в прямому сенсі залежить доля цієї держави.

Саму суть питань не варто обговорювати. Замороження війни сьогодні = ще більша війна завтра.

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