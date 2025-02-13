Не завозити мігрантів, а повертати своїх. Що врятує Україну від демографічної катастрофи

Related video

Попереджуючи всі закиди (а вони вже потроху почались) щодо необхідності завезення в Україну мігрантів — нібито без них нам країну не відновити, працювати немає кому, демографічна ситуація критична і т.д.

Це все "повна діч". Мігранти допоможуть нам лише в одному — втратити країну. А під час війни будь-які заяви на цю тему взагалі звучать як: "Ви, українці, вмирайте, а замість вас привезуть інших, хто тут буде працювати".

Виступати за завезення мігрантів в Україну можуть лише ті, для кого нація та країна абсолютно нічого не значать. Працювати ми маємо над поверненням додому українців, особливо молоді, а не думати, як замінити своє населення чужими національностями.

Тим більше ми, як США, літаками їх потім нікуди не вивеземо.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо