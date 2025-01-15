Так армію не врятувати: до чого призведе переведення фахівців ЗСУ в піхоту

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Історії з переводами фахівців інших військових спеціальностей у піхоту — це просто спроби загасити полумʼя. Але це як зі звичайної чашки велику пожежу поливати.

Ні в якому разі не можна допустити, щоб фахівці перестали бути фахівцями та п…чились в піхоті. Тоді не буде кому цю піхоту забезпечувати, захищати, і в ній втрачається сенс.

Проблему з нестачею піхоти це не вирішить, ба більше — погіршить наше становище в майбутньому. На цей момент швидких та легких рішень тут взагалі немає. Нам потрібні системні зміни в армії, які передбачають великий комплекс заходів. Включаючи повернення довіри до війська, роботи з цивільним населенням, переформатування навчальних центрів. Щоб люди перестали боятись армії.

Важливо ще перестати робити з окремих підрозділів улюбленців, у яких є все на світі, коли деяким бойовим підрозділам майже нічого не передається. Має бути справедливість, враховуючи роботу, яку ці підрозділи проводять.

Ця робота важка і тривала, але якщо її не почати зараз, то "колись" буде взагалі катастрофа.

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