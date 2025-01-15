Так армию не спасти: к чему приведет перевод специалистов ВСУ в пехоту

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Истории с переводами специалистов других военных специальностей в пехоту — это просто попытки потушить пламя. Но это как из обычной чашки большой пожар поливать.

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы специалисты перестали быть специалистами и п...чились в пехоте. Тогда некому будет эту пехоту обеспечивать, защищать, и в ней теряется смысл.

Проблему с нехваткой пехоты это не решит, более того — ухудшит наше положение в будущем. На данный момент быстрых и легких решений здесь вообще нет. Нам нужны системные изменения в армии, которые предусматривают большой комплекс мероприятий. Включая возвращение доверия к армии, работу с гражданским населением, переформатирование учебных центров. Чтобы люди перестали бояться армии.

Важно еще перестать делать из отдельных подразделений любимчиков, у которых есть все на свете, когда некоторым боевым подразделениям почти ничего не передается. Должна быть справедливость, учитывая работу, которую эти подразделения проводят.

Эта работа тяжелая и длительная, но если ее не начать сейчас, то "когда-то" будет вообще катастрофа.

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