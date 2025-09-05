Россия готовит новое наступление: почему рано радоваться летнему провалу врага на фронте

Related video

Не стал бы особо радоваться тому, что летнее наступление россиян провалилось. Потому что оно же не остановилось.

Да, стратегических успехов РФ не имела, несмотря на огромные вброшенные ресурсы и усилия. Очередная уже дата "взятия под полный контроль Донбасса" также сорвана. На других направлениях похвастаться тоже особо нечем.

Кроме того, это лето, пожалуй, рекордное по количеству потерь у п...доров. Однако Россия останавливаться не собирается и разворачивает новый этап наступательных действий.

Стабильно очень тяжелое Покровское направление, постоянно русаки пытаются найти слабые места на Харьковщине. Плюс, наступательные действия усиливают на Запорожском и Херсонском направлениях. Уверен, не откажутся от планов на Сумщине. Поэтому к провалам врага я бы не стал слишком оптимистично относиться.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно