"Будем воевать с РФ, сколько она будет существовать": Жорин предостерег украинцев не надеяться на устойчивый мир

Подполковник 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Максим Жорин (позывной "Мосе") призвал общество принять факт, что потенциальное перемирие не станет завершением войны с Россией. По его словам, власть должна говорить с украинцами честно, "как со взрослыми", и "перестать кормить надеждами".

По мнению Жорина, война в Украине может стать на паузу, но угроза повторного нападения россиян останется. В своем Telegram-канале 14 августа подполковник отметил, что гражданское население в любом случае должно будет адаптироваться к новым реалиям.

"Мы будем воевать с РФ ровно столько, сколько она будет существовать. Вот этот факт и все его последствия стоит нормально объяснить. А обществу — все же принять", — написал военный.

Он пояснил, что имеет в виду не только нынешнюю фазу российско-украинской войны, но и в целом политику государства в будущем. По его мнению, даже если перемирие с РФ будет подписано, украинцы должны заниматься модернизацией своих войск, усиливать обороноспособность и проводить подготовку гражданского населения к жизни под постоянной угрозой нападения страны-агрессора.

"Переждать и вернуться к старой жизни не получится, как бы ни хотелось. Реалии другие, и к ним лучше адаптироваться", — заявил Жорин.

Жорин уверен, что перемирие с РФ не станет окончательным завершением войны Фото: скриншот

Напомним, подполковник 3-го армейского корпуса Максим Жорин в опубликованном 3 августа интервью Фокусу, что, по его мнению, угрозы нового наступления россиян с территории Беларуси этой осенью нет. Также он спрогнозировал, что в ближайшее время возможна остановка или пауза в боевых действиях, а о настоящей победе можно будет говорить только после полного исчезновения РФ как политического режима.

13 июля Максим Жорин назвал "сказками" заявления США о "кувалде", которая повлияет на войну РФ. Так американский сенатор Линдси Грэм назвал конфискацию российских активов, продажу Европе большого количества оружия и серьезные экономические санкции, которые могут применить США, если Кремль не согласится на мир.