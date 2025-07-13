В США говорят о "кувалде", которая повлияет на войну РФ: офицер 3 ОШБр назвал это сказкой (видео)

Офицер 3 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин критически отреагировал на возможность завершения войны и резких поворотов, которые анонсировал американский сенатор Линдси Грэм. Политик сказал, что в понедельник произойдут серьезные изменения.

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Реакция Жорина появилась после выступления сенатора в эфире телеканала CBS News. Грэм заявил, что следует внимательно следить за понедельничным выступление Трампа, поскольку произойдет нечто важное. Тем временем военный ВСУ в Telegram-канале выразил надежду, что украинцы перестали ожидать супероружие и "резкие повороты". Кроме того, он объяснил, что нужно делать для того, чтобы кардинально изменить ход войны.

Выступая в эфире национального телеканала США, Грэм перечислил чрезвычайные решения, которые примет Трамп. По его словам, речь идет о конфискации российских активов, продаже Европе большого количества оружия, серьезных экономических санкциях. По мнению сенатора, определенные решения по нефти станут "кувалдой", которая заденет Китай, Индию и Бразилию.

"Путин рассчитал, что мы устанем, и Европа также устанет. Он совершил огромную ошибку. Единственный способ положить конец этой войне — это заставить людей, которые поддерживают Путина, выбирать между американской экономикой и помощью Путину. Китай, Индия и Бразилия, вы сильно пострадаете, если будете продолжать помогать Путину", — пояснил Грэм позицию Трампа.

Между тем Жорин написал о том, что не будет никаких поворотов и объяснил, что нужно заниматься "комплексной работой" и смотреть внутрь государства, а не наружу.

"Полная смена философии, ориентированная на собственные силы и ответственность — только такой путь для Украины имеет перспективу", — написал офицер 3 ОШБр ВСУ.

Завершение войны — мнение Жорина относительно заявления Трампа 14 июля Фото: Скриншот

Завершение войны — что известно о заявлении Трампа

Отметим, 11 июля Дональд Трамп сообщил, что в понедельник 14 июля сделает заявление, которое завершит войну РФ. Фокус собрал информацию о том, каких вопросов может касаться его выступление. Среди прочего, речь может идти о законопроекте сенаторов Грэма-Блюменталя. Согласно идее сенаторов, на покупателей российской нефти могут наложить пошлины в размере 500%. Впрочем, в тексте указано, что решение по этому вопросу, а также по всем санкциям США, будет принимать лично Трамп.

Напоминаем, 12 июля издание FT проанализировало поведение президента Украины Владимира Зеленского, который, похоже, научился"управлять Трампом".