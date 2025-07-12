После скандала в Белом доме Зеленскому удалось добиться успеха в "управлении" Трампом, — FT

Опытные европейские политики посоветовали украинскому президенту Владимиру Зеленскому, как подобрать ключик к главе Белого дома Дональду Трампу.

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Украинскому президенту, несмотря на смену тональности Белого дома, по-прежнему приходится иметь дело с администрацией, в которой глубоко укоренился скептицизм относительно помощи Киеву. Об этом пишет Financial Times.

В пятницу утром, 11 июля, президент США Дональд Трамп пообещал отреагировать на массированные атаки российских беспилотников, и этим самым, похоже, глава Белого дома подчеркнул свое разочарование в российском президенте Владимире Путине, которое достигло критической точки, за неспособность продвинуться в переговорах о прекращении войны, отмечают журналисты.

На прошлой неделе, как пишет издание, Трамп заявил о поставках Украине дополнительного вооружения, включая системы ПВО Patriot, дал понять о своей готовности принять гораздо более жесткие санкции против Москвы и обрушился с критикой на президента России. Также он пообещал сделать "важное заявление" по поводу войны в Украине в понедельник, 14 июля.

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Гнев Трампа свидетельствует о существенной смене тональности Белого дома, поскольку в первые месяцы своего второго срока президент США возлагал вину за войну на Владимира Зеленского.

И с тех пор Трамп все больше недоволен неуступчивостью России в переговорах о возможном прекращении огня, которое проложило бы путь к долгосрочному урегулированию — одной из главных целей внешней политики президента США.

"Мы находимся ближе всего к новым финансовым мерам или новому давлению на Путина за всю историю его администрации", — считает управляющий директор Германского фонда Маршалла в США Кристин Берзина.

Однако гневные заявления Трампа в адрес Путина не будут означать кардинального изменения в пользу Киева, считают аналитики.

"Это на самом деле не означает, что США внезапно станут верным союзником и сторонником Украины…", — прокомментировал нынешнюю риторику Трампа Макс Бергманн из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований

Кроме того, два высокопоставленных чиновника, участвовавших в переговорах с Вашингтоном по вопросам обороны и безопасности, заявили, что пока мало ощутимых доказательств того, что Белый дом займет более проукраинскую позицию.

Западные союзники Киева предполагают, что Трамп все равно склонен видеть Путина своим основным партнером по переговорам в урегулировании, а Зеленского — главным препятствием для достижения работоспособного мирного соглашения.

Старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета Рэйчел Риццо считает, что заявление Трампа, вероятно, связано скорее с его разочарованием в Путине, чем с его симпатией к Зеленскому или поддержкой Украины.

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Тем не менее, украинскому президенту удалось добиться большего успеха в "управлении" Трампом, отмечает издание. После конфронтации в Овальном кабинете премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон посоветовали Зеленскому, как изменить свой подход к общению с президентом США.

Американские, французские и украинские официальные лица, знакомые с ситуацией, рассказали, что Зеленскому порекомендовали при взаимодействии с Трампом выражать ему хвалебные отзывы и благодарить Вашингтону за поддержку.

При этом украинскому президенту по-прежнему приходится иметь дело с администрацией, в которой глубоко укоренился скептицизм относительно помощи Киеву — как со стороны официальных лиц, считающих, что США следует больше сосредоточиться на Азии, а не на Европе, так и со стороны других, которые по своей философии выступают против вмешательства.

В то же время администрация Трампа продолжает переговоры с Москвой и государственный секретарь Марко Рубио встретился в Малайзии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Однако прорыва не произошло. Глава МИД РФ дал понять американской стороне, что Кремль не готов отступать ни от одного из максималистских требований Владимира Путина.

"Путин решил, что нет смысла заключать сделку с США", — заявил директор Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев, поскольку в Кремле считают, что поддержка Украины со стороны Запада ослабевает.

Однако Владимир Зеленский заявил, что геополитические ветры дуют в сторону Украины, отметив, что он получил хорошие политические сигналы самого высокого уровня, и от Соединенных Штатов Америки в частности.

Напомним, президент США Дональд Трамп может уволить министра обороны США Пита Гегсета. Американские сенаторы уже устали от нынешнего руководителя Пентагона и с нетерпением ждут отстранения чиновника.

Также Фокус писал, что бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Британии Валерий Залужный проанализировал войну в Украине и объяснил, как Киеву сохранить помощь США.