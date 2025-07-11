Пит Хегсет оказался бесполезен: Трамп хочет уволить своего министра обороны

Инсайдеры рассказывают, что американские сенаторы устали от напряженного руководства министра обороны США Пита Хегсета в Пентагоне, и большая коалиция законодателей с нетерпением ожидает его падения. Которое, как считается, произойдет уже скоро.

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Последняя ошибка Министерства обороны произошла на этой неделе, когда Хегсет приостановил некоторые поставки оружия в Украину, что, как сообщается, удивило и украинских военных и президента США Дональда Трампа, пишет Daily Mail.

Сейчас Трамп заявляет, что поставки оружия в Украину продолжаться

Официально Белый дом отрицает наличие какой-либо информационной пропасти между 45-летним Хегсетом и президентом Трампом.

Но когда 7 июля Трампа спросили, кто отдал приказ приостановить поставки оружия в Украину, он ответил: "Я не знаю. Почему бы вам не сказать мне?"

Дональд Трамп поставил своего министра в неудобное положение

Этот ответ создал неловкую ситуацию — и не в последнюю очередь потому, что президент сидел рядом с Хегсетом.

Вскоре после этого администрация Трампа возобновила поставки оружия.

Инцидент заставил сенаторов из обеих партий открыто усомниться в том, является ли бывший ведущий Fox News Пит Хегсет подходящим человеком для этой работы. Когда Хегсета утверждали на должность министра обороны США, вспыли подробности о его алкоголизме и супружеской неверности.

В марте случился скандал с мессенджером Signal, названный "Signalgate", когда репортер был случайно добавлен в правительственный групповой чат, где обсуждались совершенно секретные военные удары в Йемене. Этот эпизод привел к тому, что Майк Уолц ушел с поста советника по национальной безопасности.

"Некоторые в Сенате устали от руководства министра обороны Пита Хегсета в Пентагоне, и большая коалиция законодателей с нетерпением ожидает его падения", - заявил инсайдер.

В апреле ситуация ухудшилась, когда ряд высокопоставленных чиновников, включая главу аппарата Хегсета, покинули ведомство после очередных утечек информации, в том числе конфиденциальных сведений о секретном рейсе в Панамский канал.

"Хегсет лично сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Украине? Возможно, нет. Означает ли это, что Хегсет никому не рассказал? Не обязательно. Возможно, это была самодеятельность", — заявил один сенатор-республиканец.

Сенатор признался, что лично ему нравится Хегсет. "Но есть много людей, которые точат ножи. Люди, которые изначально не хотели его видеть. Многие были бы рады его отставке. Очень многие ", — предупредил он.

В своем заявлении главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что никакого разлада между Трампом и Хегсетом нет: "Президент Трамп неоднократно хвалил министра Хегсета за его лидерские качества и одобрял его способность выполнять свою работу — и это не изменилось и не изменится".

Питом Хегсетом недовольны в Белом доме Фото: Instagram Pete Hegseth

Что касается Белого дома, то заместитель пресс-секретаря Анна Келли заявила: "Президент Трамп полностью доверяет министру Хегсету, который проделывает невероятную работу, возглавляя Министерство обороны. Между президентом и министром Хегсетом нет никаких разногласий".

Однако есть немало республиканцев, которые говорят иначе.

Сенатор Том Тиллис, республиканец от Северной Каролины, еще в июне заявил, что не будет баллотироваться на переизбрание, заявил, что сожалеет о том, что отдал решающий голос за утверждение Хегсета.

"Я думаю, очевидно, что он не справляется с ролью менеджера такой крупной и сложной организации", — сказал Тиллис.

А Лиза Мурковски, республиканец от Аляски, заявила: "Я думаю, было бы очень необычно, если бы министр обороны приостановил передачу активов кому-то вроде Украины, которой мы хотим помочь, не посоветовавшись с президентом. Но, похоже, президент вмешался и как бы изменил эту директиву, да? Интересно".

Мурковски была одной из трех сенаторов-республиканцев, которые не голосовали за утверждение Хегсета, наряду со Сьюзен Коллинз и Митчем Макконнеллом.

Пит Хегсет оказался "бесполезен" в Пентагоне Фото: Instagram Pete Hegseth

Как и ожидалось, демократы празднуют слухи о разногласиях между Трампом и Хегсетом.

"Хегсет оправдал прогнозы о том, что на этой должности он будет бесполезен", — заявил сенатор Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута).

Напомним, ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет единолично приостановил поставки оружия Украине, проигнорировав результаты военного анализа.

Американские СМИ 2 июля писали, что Пентагон приостановил поставку обещанных Украине зенитных ракет и другого высокоточного оружия после пересмотра американских запасов вооружений.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на публикации в медиа и заверили, что Киев не информировали об изменении графиков поставок оружия. В ведомстве пообещали связаться с американскими партнерами и опубликовать официальную информацию.