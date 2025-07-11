Піт Гегсет виявився некорисним: Трамп хоче звільнити свого міністра оборони

Інсайдери розповідають, що американські сенатори втомилися від напруженого керівництва міністра оборони США Піта Гегсета в Пентагоні, і велика коаліція законодавців із нетерпінням чекає його падіння. Яке, як вважається, відбудеться вже скоро.

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Остання помилка Міністерства оборони сталася цього тижня, коли Гегсет призупинив деякі постачання зброї в Україну, що, як повідомляється, здивувало і українських військових, і президента США Дональда Трампа, пише Daily Mail.

Наразі Трамп заявляє, що постачання зброї в Україну триватимуть

Офіційно Білий дім заперечує наявність будь-якої інформаційної прірви між 45-річним Гегсетом і президентом Трампом.

Але коли 7 липня Трампа запитали, хто віддав наказ призупинити постачання зброї в Україну, він відповів: "Я не знаю. Чому б вам не сказати мені?"

Дональд Трамп поставив свого міністра в незручне становище

Ця відповідь створила незручну ситуацію — і не в останню чергу тому, що президент сидів поруч із Гегсетом.

Незабаром після цього адміністрація Трампа відновила постачання зброї.

Інцидент змусив сенаторів з обох партій відкрито засумніватися в тому, чи є колишній ведучий Fox News Піт Гегсет слушною людиною для цієї роботи. Коли Гегсета затверджували на посаду міністра оборони США, спливли подробиці про його алкоголізм і подружню невірність.

У березні трапився скандал із месенджером Signal, названий "Signalgate", коли репортера випадково долучили до урядового групового чату, де обговорювали цілком секретні воєнні удари в Ємені. Цей епізод призвів до того, що Майк Волц пішов з посади радника з національної безпеки.

"Дехто в Сенаті втомився від керівництва міністра оборони Піта Гегсета в Пентагоні, і велика коаліція законодавців із нетерпінням очікує його падіння", — заявив інсайдер.

У квітні ситуація погіршилася, коли низка високопоставлених чиновників, включно з главою апарату Гегсета, залишили відомство після чергових витоків інформації, зокрема конфіденційних відомостей про секретний рейс у Панамський канал.

"Гегсет особисто повідомив Трампу про припинення постачання зброї Україні? Можливо, ні. Чи означає це, що Гегсет нікому не розповів? Не обов'язково. Можливо, це була самодіяльність", — заявив один сенатор-республіканець.

Сенатор зізнався, що особисто йому подобається Гегсет. "Але є багато людей, які точать ножі. Люди, які спочатку не хотіли його бачити. Багато хто був би радий його відставці. Дуже багато", — попередив він.

У своїй заяві головний представник Пентагону Шон Парнелл заявив, що жодного розладу між Трампом і Гегсетом немає: "Президент Трамп неодноразово хвалив міністра Гегсета за його лідерські якості та схвалював його здатність виконувати свою роботу — і це не змінилося і не зміниться".

Пітом Гегсетом незадоволені в Білому домі Фото: Instagram Pete Hegseth

Що стосується Білого дому, то заступниця прессекретаря Анна Келлі заявила: "Президент Трамп повністю довіряє міністру Гегсету, який проробляє неймовірну роботу, очолюючи Міністерство оборони. Між президентом і міністром Гегсетом немає жодних розбіжностей".

Однак є чимало республіканців, які говорять інакше.

Сенатор Том Тілліс, республіканець від Північної Кароліни, який ще в червні заявив, що не буде балотуватися на переобрання, заявив, що шкодує про те, що віддав вирішальний голос за затвердження Гегсета.

"Я думаю, очевидно, що він не справляється з роллю менеджера такої великої і складної організації", — сказав Тілліс.

А Ліза Мурковскі, республіканець від Аляски, заявила: "Я думаю, було б дуже незвично, якби міністр оборони призупинив передавання активів комусь на кшталт України, якій ми хочемо допомогти, не порадившись із президентом. Але, схоже, президент втрутився і нібито змінив цю директиву, так? Цікаво".

Мурковскі була однією з трьох сенаторів-республіканців, які не голосували за затвердження Гегсета, поряд зі Сьюзен Коллінз і Мітчем Макконнеллом.

Піт Гегсет виявився "некорисним" у Пентагоні Фото: Instagram Pete Hegseth

Як і очікувалося, демократи святкують чутки про розбіжності між Трампом і Гегсетом.

"Гегсет виправдав прогнози про те, що на цій посаді він буде некорисним", — заявив сенатор Річард Блюменталь (демократ від Коннектикуту).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Пентагону Піт Гегсет одноосібно призупинив постачання зброї Україні, проігнорувавши результати військового аналізу.

Американські ЗМІ 2 липня писали, що Пентагон призупинив постачання обіцяних Україні зенітних ракет та іншої високоточної зброї після перегляду американських запасів озброєнь.

У Міністерстві оборони України відреагували на публікації в медіа та запевнили, що Київ не інформували про зміну графіків постачання зброї. У відомстві пообіцяли зв'язатися з американськими партнерами та опублікувати офіційну інформацію.