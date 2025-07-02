Зателефонуть в Пентагон: Україну не інформували про зміну графіків постачання зброї — Міноборони

Міністерство оборони України з медіа дізналось про начебто припинення постачання зброї від Сполучених Штатів Америки. Звернень американської сторони офіційними каналами не було.

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Щоб з'ясувати, що сталось насправді, урядовці зателефонують у Білий дім, ідеться у заяві Міноборони України на сторінці Facebook. Поки надійдуть відповіді, українцям пропонують покладатись на перевірену інформацію з надійних джерел.

Оборонне відомство наголосило, що важливо зберігати безперервність та прогнозованість у надходження зброї. Водночас України не отримувала ніяких попереджень ні про призупинення, ні про зміну графіків. Щоб зрозуміти, що відбувається, сконтактують з американськими партнерами та опублікують офіційну інформацію, запевнило міністерство. Тим часом відбудеться перевірка "кожного елемента постачання".

"Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги. Міноборони запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей", — ідеться у дописі.

Допомога США - Міноборони України про ситуацію з постачання зброї Фото: Скриншот

На сторінці Facebook міністра оборони Рустема Умєрова поки немає коментарів щодо можливого припинення допомоги США. Останній допис з'явився добу тому: присвячений виробництву української зброї разом з партнерами.

Тим часом медіа ABS News зібрало виступи представників Вашингтону щодо арсеналів США. Зокрема, речниця Білого дому Анна Келлі пояснила, що причина рішення — першочергові "інтереси Америки" та огляд підтримки, яка надається іншим країнам. Головний речник Пентагону Шон Парнелл запевнив, що "наші військовослужбовці повністю оснащені для стримування будь-якої загрози". Водночас керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі зауважив, що військові продовжують пропонувати президенту Дональду Трампу різні варіанти продовження військової допомоги Україні задля завершення війни.

Допомога США — деталі

Зазначимо, зранку 2 липня у медіа з'явилась інформація про припинення допомоги США Україні й про зупинку постачання зброї, яка була в дорозі. На NBS News уточнили, що ідеться про ракети для ЗРК Patriot, різні види авіаракет, високоточну артилерію та гранатомети.

За кілька годин з'явилась заява заступника глави офісу президента Михайла Подоляка. Зі слів посадовця, Україна продовжує отримувати зброю США, але ідуть важкі переговори. У ефірі FREEDOM Подоляк сказав, що сподівається на постачання на комерційній основі. Крім того, він наголосив, що відсутність допомоги в умовах повітряних ударів РФ по цивільних погіршить репутацію США.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про можливу зупинку допомоги США і пояснення експертів, якими можуть бути наслідки.