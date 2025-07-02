Позвонят в Пентагон: Украину не информировали об изменении графиков поставок оружия — Минобороны

Министерство обороны Украины из медиа узнало о якобы прекращении поставок оружия от Соединенных Штатов Америки. Обращений американской стороны по официальным каналам не было.

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Чтобы выяснить, что произошло на самом деле, чиновники позвонят в Белый дом, говорится в заявлении Минобороны Украины на странице Facebook. Пока поступят ответы, украинцам предлагают полагаться на проверенную информацию из надежных источников.

Оборонное ведомство отметило, что важно сохранять непрерывность и прогнозируемость в поступлении оружия. В то же время Украина не получала никаких предупреждений ни о приостановлении, ни об изменении графиков. Чтобы понять, что происходит, сконтактируют с американскими партнерами и опубликуют официальную информацию, заверило министерство. Тем временем состоится проверка "каждого элемента поставки".

"Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи. Минобороны запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей", — говорится в сообщении.

Помощь США — Минобороны Украины о ситуации с поставками оружия Фото: Скриншот

На странице Facebook министра обороны Рустема Умерова пока нет комментариев относительно возможного прекращения помощи США. Последнее сообщение появилось сутки назад: посвященное производству украинского оружия вместе с партнерами.

Между тем медиа ABS News собрало выступления представителей Вашингтона относительно арсеналов США. В частности, пресс-секретарь Белого дома Анна Келли объяснила, что причина решения — первоочередные "интересы Америки" и обзор поддержки, которая предоставляется другим странам. Главный представитель Пентагона Шон Парнелл заверил, что "наши военнослужащие полностью оснащены для сдерживания любой угрозы". В то же время руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби отметил, что военные продолжают предлагать президенту Дональду Трампу различные варианты продолжения военной помощи Украине для завершения войны.

Помощь США — детали

Отметим, утром 2 июля в медиа появилась информация о прекращении помощи США Украине и об остановке поставок оружия, которое было в пути. На NBS News уточнили, что речь идет о ракетах для ЗРК Patriot, различных видах авиаракет, высокоточной артиллерии и гранатометах.

Через несколько часов появилось заявление заместителя главы офиса президента Михаила Подоляка. По словам чиновника, Украина продолжает получать оружие США, но идут тяжелые переговоры. В эфире FREEDOM Подоляк сказал, что надеется на поставки на коммерческой основе. Кроме того, он отметил, что отсутствие помощи в условиях воздушных ударов РФ по гражданским ухудшит репутацию США.

Напоминаем, Фокус собрал информацию о возможной остановке помощи США и объяснения экспертов, какими могут быть последствия.