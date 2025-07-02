На складах США достаточно оружия: у Зеленского объяснили, поступают ли средства для отражения атак РФ

Соединенные Шаты Америки не прекратили поддерживать Украину и будут помогать защищаться от воздушных ударов Российской Федерации, направленных на гражданское население. Если помощи не будет, то США будут иметь репутационные потери. Поставки продолжатся, возможно, на коммерческой основе, и тяжелые переговоры все еще идут.

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Российская пропаганда распространяет месседжи о том, что западные партнеры якобы отворачиваются от Украины и поэтому вскоре наступит дефицит оружия, сказал представитель офиса президента Михаил Подоляк. В эфире телеканала FREEDOM чиновник заверил, что у американцев хватит оружия и для Украины, и для Израиля.

Помощь США — Подоляк о поставках ракет Patriot см. с 13:00

Подоляк заверил, что помощь США продолжается. В течение последних трех месяцев на украинские города летят "рои дронов" и большое количество ракет РФ и, чтобы защитить небо, необходимо "определенное количество установок, но к установкам должно быть определенное количество противоракет различных форматов", отметил он. В Пентагоне говорят о необходимости провести аудит, чтобы понять, что есть в наличии и хватит ли запасов для "других регионов мира". По словам чиновника, "тяжелые переговоры" продолжаются.

"Поставки продолжаются. Выглядело бы антигуманистично перестать поставлять противоракеты, особенно, к системам Patriot, которые масштабно защищают гражданское население в Украине. Поставки техники идут и, я надеюсь, будут продолжаться, в том числе, на коммерческой основе", — сказал Подоляк.

Советник главы офиса президента также пояснил, что Украина хотела бы "расширить линейку инструментария", который можно купить у США. Он уверен, что имеющегося количества "явно достаточно для того, чтобы закрыть небо и над Израилем, и над Украиной".

Помощь США — детали

Отметим, 2 июля медиа NBS News и Politico написали, что США приостановили предоставление Украине ракет Patriot, снарядов калибра 155 мм, ракет Hellfire, Stinger, AIM, ракетных систем GMLRS, гранатометов. При этом в Пентагоне подтвердили информацию и объяснили, что проведут аудит для проверки того, что есть в наличии на складах и хватит ли этого для собственных потребностей безопасности. При этом американские журналисты установили, что некоторые виды боеприпасов остановили в начале июня, когда ВС РФ начали серию массированных воздушных ударов по Украине.

На событие отреагировали в Кремле. В Telegram-канале "РИА Новости" появилось заявление спикера президента Дмитрия Пескова, который одобрительно отозвался на прекращение поставок оружия Украине. По его словам, война действительно быстрее закончится, если украинцам будет нечем воевать.

Тем временем МИД Украины пригласил на беседу временного поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля. Как указано в канале министерства, с ним поговорят о "критической важности продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины".

Напоминаем, 24 июня редактор The War Zone Тайлер Роговей объяснил, почему ЗРК Patriot стали более эффективными во время российско-украинской войны.