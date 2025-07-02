"Останется уязвимой": Пентагон приостановил поставку обещанных Украине ракет и боеприпасов, — Politico

Пентагон приостановил поставки некоторых обещанных Украине зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов и вооружений.

Related video

Такое решение принял руководитель политического департамента Пентагона Элбридж Колби после пересмотра запасов вооружений Пентагона, пишет Politico.

По словам трех источников издания, это решение было принято из-за того, что оборонное ведомство США обеспокоено тем, что запасы американского оружия упали до слишком низкого уровня. Пересмотр запасов якобы показал, что общее количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов сократилось.

"По словам этих людей, первоначальное решение приостановить часть помощи, обещанной во времена администрации Байдена, было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас, когда Украина отражает одни из крупнейших российских шквалов ракет и беспилотников, направленных на гражданские объекты в Киеве и других городах", — говорится в материале.

Пентагон и Белый дом не ответили на запрос журналистов о комментариях.

"Решение Пентагона остановить часть поставок вызвало опасения среди союзников Украины в Конгрессе, что страна останется уязвимой к дальнейшим российским авиаударам", — подчеркнули авторы материала.

Напомним, в марте США возобновили поставки оружия Украине, однако при условии, что ВСУ будут использовать его исключительно для обороны.

Фокус также писал о том, что Джо Байден замедлил поставки оружия Украине пока его президентские полномочия не истекли.