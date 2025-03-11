США возобновили поставки оружия Украине, но при одном условии, — СМИ

Кроме возобновления военной помощи США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной.

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Соединенные Штаты Америки заявили, что возобновляют поставки оружия Украине, но якобы при условии, что Силы обороны будут использовать его исключительно для обороны. Об этом сообщает портал Clash Report со ссылкой на свои источники.

"США согласились поставлять Украине обычные боеприпасы при условии, что вся помощь будет предоставляться "исключительно в целях обороны", — указано в сообщении.

Других деталей по этому поводу источник портала не сообщил.

Напомним, что 11 марта стало известно, что после встречи в Саудовской Аравии США заявили о возобновлении обмена разведывательными данными с Киевом, а также помощи в сфере безопасности.

Также сообщалось, что в Госдуме России заявили, что временное перемирие неприемлемо, поскольку оно выгодно исключительно Украине. Депутат Виктор Соболев отметил, что такая пауза создаст условия для наращивания боевого потенциала ВСУ, что не отвечает интересам России.