В Госдуме РФ заявили, что Россия не пойдет на перемирие, чтобы не дать Украине перевооружиться

Депутат госдумы Виктор Соболев отметил, что такая пауза создаст условия для наращивания боевого потенциала ВСУ, что не отвечает интересам России.

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РФ не пойдет на 30-дневное перемирие, поскольку оно только позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться. Об этом заявил депутат Госдумы России Виктор Соболев, пишет издание "Главный региональный".

В госдуме России заявили, что временное перемирие неприемлемо, поскольку оно выгодно исключительно Украине.

Депутат госдумы Виктор Соболев отметил, что такая пауза создаст условия для наращивания боевого потенциала ВСУ, что не отвечает интересам России.

Напомним, что 11 марта сообщалось, что США по итогам встречи с украинской делегацией в Саудовской Аравии отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь по безопасности Украине, а Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты переговоров в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций. По его словам, Украина принимает предложение США об установлении полного прекращения огня на 30 дней,