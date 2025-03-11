В Держдумі РФ заявили, що Росія не піде перемир'я, щоб не дати Україні переозброїтися

Депутат держдуми Віктор Соболєв зазначив, що така пауза створить умови для нарощування бойового потенціалу ЗСУ, що не відповідає інтересам Росії.

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РФ не піде на 30-денне перемир'я, оскільки воно тільки дасть змогу Україні перегрупуватися і переозброїтися. Про це заявив депутат Держдуми Росії Віктор Соболєв, пише видання "Главный региональный".

У держдумі Росії заявили, що тимчасове перемир'я неприйнятне, оскільки воно вигідне виключно Україні.

Депутат держдуми Віктор Соболєв зазначив, що така пауза створить умови для нарощування бойового потенціалу ЗСУ, що не відповідає інтересам Росії.

Нагадаємо, що 11 березня повідомлялося, що США за підсумками зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні, а Київ погодився на 30-денне припинення вогню.

Пізніше президент України Володимир Зеленський прокоментував результати переговорів у Саудівській Аравії української та американської делегацій. За його словами, Україна приймає пропозицію США про встановлення повного припинення вогню на 30 днів,