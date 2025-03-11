Готовность должна показать Россия: Зеленский объяснил условия 30-дневного перемирия (видео)
Украинский президент отмечает, что Украина приняла предложение США установить режим прекращения огня на 30 дней, и теперь готовность закончить или продолжать войну должны показать в Кремле.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты переговоров в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций. По его словам, Украина принимает предложение США об установлении полного прекращения огня на 30 дней, и теперь свою готовность к прекращению войны должна продемонстрировать Россия. Об этом Зеленский сказал во время своего традиционного вечернего обращения 11 марта.
"Наша позиция четкая: Украина стремится к миру с первой секунды войны, и мы хотим сделать все, чтобы мир был достигнут как можно быстрее и надежно, так, чтобы войны больше не было", — сказал президент.
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Он отметил, что украинская сторона во время встречи в Джидде выдвигала три предложения: о перемирии в небе (прекращение ракетных, бомбовых и дроновых атак), тишина на море и реальные меры, которые будут способствовать установлению доверия ко всей ситуации, прежде всего — освобождение пленных.
"Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения, я хочу поблагодарить Президента Трампа за конструктивность разговора наших команд", — сказал Зеленский.
По его словам, американская делегация предложила Киеву сделать первый шаг: попытаться установить режим прекращения огня на 30 дней не только в воздухе и Черном море, но и по всей линии фронта.
"Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты Америки должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если "русские" согласятся — в тот момент тишина заработает", — отметил Владимир Зеленский.
Он добавил, что по итогам переговоров в Саудовской Аравии США заявили о готовности возобновить поставки оборонной помощи и разведывательных данных для Украины.
"Украина готова к миру. Свою готовность прекратить или продолжать войну должны показать в России. Пришло время для полной правды", — сказал Зеленский.
Напомним, 11 марта на сайте Офиса президента Украины сообщили, что после переговоров в Джидде Соединенные Штаты отменили паузу в обмене разведданными и поставке помощи по безопасности Украине, а украинская сторона выразила готовность к 30-дневному прекращению огня.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков 11 марта прокомментировал "сигналы" о готовности Москвы к перемирию в Украине, о которых писало информационное агентство Bloomberg. Он назвал эти сообщения "неправильной информацией" и "слухами, не соответствующими действительности".
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