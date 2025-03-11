Много слухов: в Кремле отреагировали на "сигналы" о возможности перемирия в Украине

Журналисты должны слушать только официальные источники информации РФ, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. При этом западные СМИ привели слова двух источников из Москвы о готовности к перемирию.

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на публикацию американского информационного агентства Bloomberg о готовности Кремля к приостановке войны. По словам чиновника, публикация не соответствует действительности. Заявление Пескова опубликовали в прокремлевском Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти".

Песков провел брифинг для прессы утром 11 марта. Среди прочего, он отрицал готовность РФ к перемирию. По его словам, публикации западных медиа о возможности завершения войны — это "неправильная информация", "слухи, которые не соответствуют действительности". Чиновник заявил, что при освещении позиции Кремля следует пользоваться только официальной информацией.

Мирные переговоры — кометар Пескова 11 марта Фото: Скриншот

Мирные переговоры — детали

О готовности Москвы к мирным переговорам рассказало агентство Bloomberg. В статье, которая появилась 7 марта, журналисты сообщили об информации, полученной от неназванных источников в окружении президента РФ Владимира Путина. Эти источники заявили, что перемирие возможно, но только при выполнении одного условия — если будут говорить об окончательном завершении войны в соответствии с российскими требованиями. Среди них — установление "рамочных принципов мирного соглашения", появление миротворцев в составе, который согласуют в Кремле, сказали Bloomberg два анонимных собеседника. В частности, допускают, например, миротворцев из Китая.

"Россия готова обсуждать временное перемирие в Украине при условии достижения прогресса в достижении окончательного мирного урегулирования, сообщают люди, знакомые с вопросом в Москве", — написали журналисты.

Отметим, 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями США и Украины. По словам спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа, который должен был участвовать во встрече, речь пойдет об "основах для мирного соглашения и начального прекращения огня". Накануне в Джидду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и члены украинской переговорной группы — глава офиса Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и другие. В Telegram-канале МИД Украины появились первые кадры встречи: с американской стороны — госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц.

Напоминаем, 10 марта агентство CNN сообщило, что в Саудовской Аравии могут появиться представители российской стороны для участия в мирных переговорах. Между тем Financial Times рассказало о предложениях, которые повезла в Джидду украинская делегация.