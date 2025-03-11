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Политика Переговоры в Саудовской Аравии

Уже в Саудовской Аравии: украинская команда прибыла в Джидду для переговоров с представителями США

андрей ермак, переговоры в саудовской аравии, саудовская аравия
Андрей Ермак с принцем Саудовской Аравии

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что "команда на месте".

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Представители Украины прибыли в Джидду в Саудовской Аравии для встречи с представителями США. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами", — подчеркнул он.

андрей ермак, переговоры в саудовской аравии, саудовская аравия Fullscreen
Пост Андрея Ермака
Фото: Скриншот

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии состоятся переговоры между представителями Украины и США.

Украину будут представлять руководитель ОП Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

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Американскую сторону, как ожидается, — госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волтц и Стив Уиткофф.

Во время традиционного вечернего обращения 9 марта Зеленский раскрыл темы переговоров в Саудовской Аравии. Он сказал, что "надеется на результаты", и напомнил, что дипломатия будет для Украины эффективной только при условии "сильных фронтовых позиций".

Напомним, Владимир Зеленский уже прибыл в Саудовскую Аравию 10 марта.

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