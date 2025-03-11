Уже в Саудовской Аравии: украинская команда прибыла в Джидду для переговоров с представителями США
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что "команда на месте".
Представители Украины прибыли в Джидду в Саудовской Аравии для встречи с представителями США. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
"Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами", — подчеркнул он.
11 марта в Джидде в Саудовской Аравии состоятся переговоры между представителями Украины и США.
Украину будут представлять руководитель ОП Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
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Американскую сторону, как ожидается, — госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волтц и Стив Уиткофф.
Во время традиционного вечернего обращения 9 марта Зеленский раскрыл темы переговоров в Саудовской Аравии. Он сказал, что "надеется на результаты", и напомнил, что дипломатия будет для Украины эффективной только при условии "сильных фронтовых позиций".
Напомним, Владимир Зеленский уже прибыл в Саудовскую Аравию 10 марта.
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