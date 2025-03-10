Встретится с наследным принцем: Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, — The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. В переговорах делегаций Украины и США 11 марта он участвовать не будет.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Джидда в Саудовской Аравии. Он проведет встречу с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, сообщает The Guardian.

Президент Украины встретится только с принцем Мухаммедом ибн Салманом и не будет присутствовать на переговорах американской и украинской делегаций 11 марта, отмечают журналисты.

Переговоры в Саудовской Аравии: что известно

Владимир Зеленский 8 марта назвал состав делегации от Украины для переговоров с США в Саудовской Аравии. Украинская команда будет состоять из главы Офиса президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, министра обороны Украины Рустема Умерова и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы.

Во время традиционного вечернего обращения 9 марта президент Украины раскрыл темы переговоров в Саудовской Аравии. Он сказал, что "надеется на результаты", и напомнил, что дипломатия будет для Украины эффективной только при условии "сильных фронтовых позиций".

Издание The Economist 10 марта писало, что встреча в Саудовской Аравии может быть последним шансом для Украины и в зависимости от их результатов США либо облегчат, либо усилят давление на украинскую власть.

Напомним, 10 марта Владимир Зеленский "потроллил" Вашингтон во время речи на церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2025 года. В конце выступления он в шутку извинился перед художниками за то, что был "не в костюме".