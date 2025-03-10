Последний шанс для Украины: The Economist объяснило угрозы встречи в Саудовской Аравии

США и РФ действуют сообща и применяют к Украине "тактику салями", требуя нужных уступок, написали журналисты.

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Соединенные Штаты Америки готовятся провести переговоры с Украиной, во время которых будут настаивать на уступках, которые нужны России. Если Киев откажется от уступок, то Белый дом заставит украинцев согласиться со всеми требованиями Москвы. О конфигурации сил перед встречей в Саудовской Аравии, которая состоится 11 марта, написало издание The Economist.

Издание подытожило нынешнюю дипломатическую и военную ситуацию, которая сложилась на сегодня, и описало позиций США, РФ и Украины. The Economist отметило, что результатом встречи в Саудовской Аравии может стать или облегчение ситуации, или США усилят давление на украинцев. Журналисты поговорили с неназванными источниками в Киеве: они описали проблемы, которые ожидаются в Джидде.

"Теперь наступает момент катарсиса — или еще один раунд жестокого наказания", — говорится в статье.

Встреча в Саудовской Аравии — детали

Участники переговоров 11 марта имеют разные условия и задачи, пояснило издание.

Украина предложит мирный план, который заключается в перемирии на воде и в воздухе. При этом также надеются на заключение соглашения о полезных ископаемых. Кроме того, озвучат украинские "красные линии", то есть не согласятся на:

ограничение прав на вооружение;

юридическое признание оккупированных территорий;

проведение выборов.

США свои четкие требования пока официально не озвучили, отметило издание. При этом неназванный украинский дипломат, который пообщался с журналистами, пояснил, что Белый дом может применить "тактику салями": то есть будет требовать от Украины уступок, которые будут приближать к "красным линиям".

"США и Россия повторяли тактику друг друга, "нарезая салями" уступки со стороны Украины перед началом существенных переговоров. Любые дальнейшие переговоры будут направлены на то, чтобы двигаться дальше в украинские красные линии", — привели журналисты слова дипломата.

РФ получит предложение Белого дома и Киева, если в Джидде будет какое-то решение, говорится в статье. Отмечается, что "Путин может быть открыт к перемирию при определенных условиях". Но РФ не скажет четкого "нет", а вместо этого будет постоянно выдвигать все новые собственные идеи, привели журналисты слова бывшего спецпредставителя по вопросам Украины Курта Волкера.

Что говорят источники в Украине

Один из собеседников журналистов — "высокопоставленный силовик": имя не указано. По мнению источника, нет признаков, что США бросят Украину и выйдут из Европы.

"Надеюсь, что как только мы достигнем перемирия, мы снова станем на более рациональный путь", — процитировало слова источника The Economist.

Другие собеседники — неназванные украинские чиновники. Один из них пояснил, что в случае провала переговоров с США возрастет давление Белого дома на Украину. Кроме того, объясняется, что тогда Украина оказывается в "серой зоне" и будет "использовать более жестокие военные тактики для своего выживания". Также упоминается состав делегации, которая поехала в Джидду, и указано, что там — "сильные личности".

"Если они потерпят крах, Украина вряд ли получит другой шанс. Американцы удвоят режим давления и навяжут нам то, что они и Россия решат", — подытожил киевский источник The Economist.

Отметим, издание CNN сообщило, что в течение текущей недели в Саудовской Аравии Белый дом встретится с делегацией РФ. При этом появились два комментария российского МИД: они уверяют, что не планируют визита в Джидду.

Напоминаем, 9 марта издание NBC News озвучило возможные требования США на переговорах в Саудовской Аравии.