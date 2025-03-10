Останній шанс для України: The Economist пояснило загрози зустрічі в Саудівській Аравії

США та РФ діють спільно та застосовують до України "тактику салямі", вимагаючи потрібних поступок, написали журналісти.

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Сполучені Штати Америки готуються провести переговори з Україною, під час яких будуть наполягати на поступках, які потрібні Росії. Якщо Київ відмовиться від поступок, то Білий дім примусить українців погодитись з усіма вимоги Москви. Про конфігурацію сил перед зустріччю у Саудівській Аравії, яка відбудеться 11 березня, написало видання The Economist.

Видання підсумувало нинішню дипломатичну та військову ситуацію, яка склалась на сьогодні, та описало позицій США, РФ та України. The Economist наголосило, що результатом зустрічі у Саудівській Аравії може стати або полегшення ситуації, або США посилять тиск на українців. Журналісти поговорили з неназваними джерелами у Києві: вони описали проблеми, які очікуються у Джидді.

"Тепер настає момент катарсису — або ще один раунд жорстокого покарання", — ідеться у статті.

Зустріч в Саудівській Аравії — деталі

Учасники перемовин 11 березня мають різні умови та завдання, пояснило видання.

Україна запропонує мирний план, який полягає у перемир'ї на воді та у повітрі. При цьому також сподіваються на укладання угоди про корисні копалини. Крім того, озвучать українські "червоні лінії", тобто не погодяться на:

обмеження прав на озброєння;

юридичне визнавання окупованих територій;

проведення виборів.

США свої чіткі вимоги поки що офіційно не озвучили, зауважило видання. При цьому неназваний український дипломат, який поспілкувався з журналістами, пояснив, що Білий дім може застосувати "тактику салямі": тобто вимагатиме від України поступок, які наближатимуть до "червоних ліній".

"США та Росія повторювали тактику один одного, "нарізаючи салямі" поступки з боку України перед початком суттєвих переговорів. Будь-які подальші переговори будуть спрямовані на те, щоб рухатися далі в українські червоні лінії", — навели журналісти слова дипломата.

РФ отримає пропозицію Білого дому та Києва, якщо у Джидді буде якесь рішення, ідеться у статті. Зауважується, що "Путін може бути відкритий до перемир’я за певних умов". Але РФ не скаже чіткого "ні", а натомість буде постійно висувати все нові власні ідеї, навели журналісти слова колишнього спецпредставника з питань України Курта Волкера.

Що кажуть джерела в Україні

Один зі співрозмовників журналістів — "високопоставлений силовик": ім'я не вказано. На думку джерела, немає ознак, що США кинуть Україну та вийдуть з Європи.

"Сподіваюся, що як тільки ми досягнемо перемир’я, ми знову станемо на більш раціональний шлях", — процитувало слова джерела The Economist.

Інші співрозмовники — неназвані українські посадовці. Один з них пояснив, що у випадку провалу перемовин з США зросте тиск Білого дому на Україну. Крім того, пояснюється, що тоді Україна опиняється у "сірій зоні" і буде "використовувати більш жорстокі військові тактики для свого виживання". Також згадується склад делегації, яка поїхала в Джидду, і вказано, що там — "сильні особистості".

"Якщо вони зазнають краху, Україна навряд чи отримає інший шанс. Американці подвоять режим тиску і нав’яжуть нам те, що вони й Росія вирішать", — підсумувало київське джерело The Economist.

Зазначимо, видання CNN повідомило, що протягом поточного тижня у Саудівській Аравії Білий дім зустрінеться з делегацією РФ. При цьому з'явились два коментарі російського МЗС: вони запевняють, що не планують візиту в Джидду.

Нагадуємо, 9 березня видання NBC News озвучило можливі вимоги США на переговорах в Саудівській Аравії.