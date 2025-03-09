Поступки Росії та можлива відставка Зеленського: що Трамп хоче від України, — NBC News

Угоди про ресурси недостатньо для відновлення підтримки України. Глава Білого дому хоче, щоб Володимир Зеленський погодився на територіальні поступки Росії, а також зробив деякі кроки в бік виборів.

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Президент США Дональд Трамп у приватному порядку дав зрозуміти, що підписаної угоди про постачання корисних копалин між Вашингтоном і Києвом буде недостатньо для відновлення надання допомоги та обміну розвідданими з охопленою війною країною. Про це повідомляє NBC News.

Трамп хоче, щоб угоду, яка дасть США частку в мінеральних ресурсах України, було підписано. Але він також хоче побачити зміну ставлення президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, заявили чиновники, включно з готовністю піти на поступки, такі як передача території Росії.

Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив деякі кроки в бік виборів в Україні і, можливо, в бік відходу з посади лідера своєї країни, заявили чиновники.

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"Як продемонстрував президент Трамп, зачитавши послання президента Зеленського на спільному засіданні, українці зробили позитивні кроки. Під час зустрічей у Саудівській Аравії цього тижня ми з нетерпінням чекаємо на нові позитивні кроки, які, як ми сподіваємося, зрештою покладуть кінець цій жорстокій війні та кровопролиттю", — заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз.

Нагадаємо, 15 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в країні, але українці, за його словами, цього не хочуть.

Фокус писав, що 3 березня в Лондоні Володимир Зеленський заявив, що готовий обміняти своє президентство на членство України в НАТО.

Росія посилила атаки на Україну після того, як США призупинили військову допомогу та обмін розвідданими, проте американські чиновники заявили, що у США немає жодних відомостей, що ці дії мали прямий вплив на російські атаки. Вони заявили, що ці великі атаки, ймовірно, були сплановані до того, як припинилися розвіддані та допомога.

Чиновники заявили, що США, як і раніше, діляться з Україною інформацією, яка допомагає оборонятися від російських атак, але більше не надають інформацію про цілі на території РФ. Це означає, що Вашингтон може попередити Київ у разі атаки Москви, але не дає Україні координат націлювання, щоб вона першою завдала удару.