Після інавгурації Трампа російські атаки щодо України стали масштабнішими, — звіт ISW

Американський Інститут вивчення війни зазначив, що після вступу Дональда Трампа на посаду глави Білого дому, росіяни стали використовувати під час атак на Україну більше БПЛА і ракет, ніж до цього.

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Після офіційної церемонії вступу на посаду 47-ого президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа наприкінці січня 2025 року російські атаки на Україну стали масштабнішими. Про це у своєму звіті повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як свідчать дані американського аналітичного центру, у цей період кількість ракетних ударів і ударів безпілотниками значно зросла.

Також, як зазначається, після телефонної розмови між американським лідером і главою Кремля Володимиром Путіним атаки продовжилися з високою інтенсивністю.

Крім того, сплеск активності зафіксовано і після переговорів між США і Росією в Саудівській Аравії наприкінці лютого, коли удари досягли пікових значень.

Як зазначається, російські сили запустили, в середньому, 83,4 безпілотника на ударний пакет у січні 2025 року, в середньому 139,3 безпілотника на ударний пакет у лютому 2024 року і в середньому 128,8 безпілотника на ударний пакет із 1 до 7 березня.

Водночас ЗС РФ іноді включали ракети в ударні пакети в січні, лютому і березні 2025 року, а 67 ракет, запущених у серії ударів із 6 до 7 березня, — це більше, ніж у попередніх ракетних ударах цього року.

Російські сили, ймовірно, збільшили сукупну кількість балістичних ракет "Іскандер-М"/КН-23 і крилатих ракет Х-101/Х-55 в ударних пакетах із 6 до 7 березня, щоб завдати максимальних втрат вибраним цілям в Україні, одночасно використовуючи велику кількість безпілотників "Шахед", фальшивих безпілотників і крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, увечері 7 березня росіяни запустили по Україні ударні дрони-камікадзе типу "Шахед", атака продовжилася і після опівночі. Були чутні вибухи в низці регіонів, зокрема в Одеській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській та Херсонській областях.

Крім того, пізно ввечері 7 березня ЗС РФ обстріляли місто Добропілля Покровського району Донецької області. У місті та районі пролунала серія потужних вибухів.