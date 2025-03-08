После инаугурации Трампа российские атаки по Украине стали более масштабными, — отчет ISW

Американский Институт изучения войны отметил, что после вступления Дональда Трампа в должность главы Белого дома, россияне стали использовать при атаках на Украину больше БПЛА и ракет, чем до этого.

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После официальной церемонии вступления на пост 47-ого президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в конце января 2025 года российские атаки на Украину стали более масштабными. Об этом в своем отчете сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как свидетельствуют данные американского аналитического центра, в этот период количество ракетных ударов и ударов беспилотниками значительно выросло.

Также, как отмечается, после телефонного разговора между американским лидером и главой Кремля Владимиром Путиным атаки продолжились с высокой интенсивностью.

Кроме того, всплеск активности зафиксирован и после переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии в конце февраля, когда удары достигли пиковых значений.

Как отмечается, российские силы запустили, в среднем, 83,4 беспилотника на ударный пакет в январе 2025 года, в среднем 139,3 беспилотника на ударный пакет в феврале 2024 года и в среднем 128,8 беспилотника на ударный пакет с 1 по 7 марта.

При этом ВС РФ иногда включали ракеты в ударные пакеты в январе, феврале и марте 2025 года, а 67 ракет, запущенных в серии ударов с 6 по 7 марта, — это больше, чем в предыдущих ракетных ударах в этом году.

Российские силы, вероятно, увеличили совокупное количество баллистических ракет "Искандер-М"/КН-23 и крылатых ракет Х-101/Х-55 в ударных пакетах с 6 по 7 марта, чтобы нанести максимальный урон выбранным целям в Украине, одновременно используя большое количество беспилотников "Шахед", ложных беспилотников и крылатых ракет "Калибр".

Напомним, вечером 7 марта россияне запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа "Шахед", атака продолжилась и после полуночи. Были слышны взрывы в ряде регионов, в частности в Одесской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Кировоградской и Херсонской областях.

Кроме того, поздно вечером 7 марта ВС РФ обстреляли город Доброполье Покровского района Донецкой области. В городе и районе прозвучала серия мощных взрывов.