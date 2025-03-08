Удар по Доброполью: россияне попали по жилым домам, есть погибшие и раненые (фото)

Под ударом в Донецкой области оказались жилые многоэтажки, по меньшей мере 15 человек получили ранения, есть погибшие.

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Поздно вечером 7 марта ВС РФ обстреляли город Доброполье Покровского района Донецкой области. В городе и в районе прозвучала серия мощных взрывов, на месте попаданий занялся пожар. Фокус собрал информацию о российской атаке по Донецкой области.

Около 21:00 часов в Доброполье прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы сообщили о том, что в домах посыпались окна, также возле местного стадиона посыпалось остекление. Вскоре на территории Добропольской территориальной громады начались проблемы с интернетом: из-за ударов в центре города оборваны магистрали передачи связи.

Около 22:00 часов в городе снова было шумно. По предварительной информации местного Telegram-канала, по Доброполью россияне били кассетными боеприпасами.

Скриншот | сообщение местного канала

Вскоре председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил в своем Telegram-канале о первых последствиях обстрела города. По его словам, погибли 4 человека и еще 18 ранены. Из-за ударов российской армии повреждены 4 жилые многоэтажки.

Через некоторое время появилась обновленная информация о последствиях вражеской атаки по городу. Спасатели нашли тело еще одного погибшего в результате ударов.

Глава ОВА также уточнил, что раненых 15, а не 18. Однако это не окончательное количество жертв, ликвидация последствий атаки уточняется. Также нет официальной информации относительно типа вооружения, которое применили ВС РФ для ударов по мирному городу.

На месте попаданий продолжают работать спасатели, медики и другие оперативные службы. Местные власти напоминают жителям региона, что не нужно подвергать себя опасности и вовремя эвакуироваться по возможности из опасных районов.

Напомним, ночью 7 марта россияне нанесли комбинированный ракетный обстрел по Украине баллистикой и крылатыми ракетами типа "Калибр". Под комбинированной атакой оказались объекты энергетической инфраструктуры.

Под утро атака продолжилась, россияне запустили по Украине крылатые ракеты Х-101, которыми продолжили бить по газовой инфраструктуре нескольких областей, в частности Тернополя, где зафиксированы попадания и пожар.