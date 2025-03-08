ВС РФ атакуют Украину "Шахедами": были слышны взрывы в разных областях, зафиксированы пожары (видео)

Враг не оставляет попыток повредить энергетическую систему Украины: в одном из городов зафиксированы "прилеты" по объекту энергетической инфраструктуры.

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Вечером 7 марта россияне запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа "Шахед", атака продолжилась и после полуночи. Были слышны взрывы в ряде областей, в частности в Одесской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Херсонской областях. Фокус собрал информацию о ночной атаке по Украине.

Около 20:20 часов 7 марта Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения врагом БпЛА типа "Шахед" в южных областях. "Шахеды" из Черного моря заходили через Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области.

Вскоре Воздушные силы зафиксировали движение ударного беспилотника в направлении Одессы. Через несколько минут в городе прогремели взрывы.

Через некоторое время сообщили о первых последствиях вражеского обстрела Одессы. Глава ОГА отметил, что под атакой была гражданская и энергетическая инфраструктура города, в результате массированного обстрела зафиксированы повреждения и разрушения. На месте ударов загорелся пожар.

Последствия вражеской атаки по городу уточнил также мэр Геннадий Труханов.

"На месте происшествия работают спасатели и оперативные службы города. Выясняем масштабы разрушений инфраструктуры и повреждений жилых домов", — сообщил Труханов.

В ГСЧС Украины также показали последствия вражеского обстрела Одессы.

ГСЧС: последствия удара по Одессе 7 марта

По предварительной информации, пострадавших или погибших в результате атаки по городу пока нет. Оперативные службы продолжают работать на месте ударов.

Также серия взрывов прогремела в Полтавской области, в частности в областном центре.

"Шахеды" ударили и по Кременчугу Полтавской области, в городе работала противовоздушная оборона.

Взрывы были слышны и в Черкасской области. Местное издание сообщало о взрывах в областном центре и за пределами Черкасс, работала противовоздушная оборона. Пока о последствиях обстрела официальной информации нет.

Напомним, вечером 7 марта россияне также обстреляли город Доброполье, где попали по жилым домам.

Также ночью и утром 7 марта ВС РФ нанесли массированную комбинированную атаку по Украине, под ударом были объекты энергетической инфраструктуры. О последствиях сообщал Фокус в отдельном материале.