Комбинированный обстрел Украины: что известно о последствиях в городах (фото)

В Польше из-за атаки ВС РФ подняли авиацию в небо. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что Россия продолжает свой энергетический террор.

Related video

С 6 на 7 марта российские оккупанты ударили по Украине, использовав для атаки крылатые ракеты и БПЛА. В ряде регионов прогремели взрывы. Фокус собрал новые подробности о последствиях вражеского удара.

Взрыв и пожар в Харькове

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в 6:33 сообщил о взрыве в городе. Вскоре он уточнил, что ВС РФ атаковали гражданское предприятие в Киевском районе.

"Есть возгорание автомобилей. В медицинское учреждение госпитализированы 65-летняя женщина и 61-летний мужчина. На месте работают все профильные службы", — заявил глава ОВА.

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил удар по гражданскому инфраструктурному объекту. По его словам, раненую женщину достали из-под обломков здания. На месте попадания вспыхнул пожар.

"Пострадал также многоквартирный дом, который находится рядом. Из него эвакуируют всех жителей", — добавил городской голова.

Количество раненых в Харькове возросло до пяти человек.

Терехов уточнил, что кроме здания критической инфраструктуры и жилого дома пострадали и другие объекты. В городе горят 10 гаражей и 5 автомобилей.

"Спасены шесть человек", — отметил он.

В местном медиа "Думка" передали, что один из жилых домов вблизи эпицентра удара получил "очень сильные" повреждения.

"Выбиты абсолютно все окна, разрушена крыша", — описали журналисты.

В Полтавской области пострадал ребенок

По информации Полтавской ОВА, в Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный дом. Пострадали два человека, среди них есть ребенок. Раненые были госпитализированы.

Фото последствий в Полтавской области Фото: Полтавская ОВА

"Также повреждены 2 частных жилых дома и бытовой газопровод. Количество отключенных абонентов устанавливается", — добавили в обладминистрации.

В Тернопольской области перебои с газом

Начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода заявил, что в регионе зафиксированы попадания ракет в критический промышленный объект.

"Могут быть ограничения с подачей газа", — предупредил он.

Непогода отметил, что силы ПВО сбили российскую ракету, обошлось без жертв. Последствия атаки ликвидируют соответствующие службы.

Куда целилась Россия

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что Россия продолжает свой энергетический террор. Под массированным ударом оказались энергетическая и газовая инфраструктура.

"Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения. Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам", — пояснил глава Минэнерго.

Он предупредил, что ситуация в энергосистеме может меняться, и призвал следить за официальными сообщениями.

Польша подняла авиацию

Оперативное командование войск Польши сообщило, что из-за "интенсивной деятельности" авиации РФ и ударов по объектам на западе Украины в воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация.

"Дежурные истребительные пары были сведены, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вышли на самое высокое состояние готовности. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям. Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует ситуацию, а подчиненные ему силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", — заявили в польском войске.

Напомним, мониторинговые каналы сообщали о пуске крылатых ракет типа "Калибр", которые заходили со стороны Черного моря. В ряде регионов раздавались взрывы, Украина оказалась под комбинированным ударом.

Ночью на 7 марта также было громко во временно оккупированном Крыму. В соцсетях передавали, что под ударом оказались вражеские военные аэродромы. Фокус собрал все подробности атаки.