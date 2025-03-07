Комбінований обстріл України: що відомо про наслідки у містах (фото)

У Польщі через атаку ЗС РФ підійняли авіацію в небо. Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що Росія продовжує свій енергетичний терор.

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З 6 на 7 березня російські окупанти вдарили по Україні, використавши для атаки крилаті ракети та БПЛА. У низці регіонів прогриміли вибухи. Фокус зібрав нові подробиці щодо наслідків ворожого удару.

Вибух і пожежа у Харкові

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов о 6:33 повідомив про вибух у місті. Невдовзі він уточнив, що ЗС РФ атакували цивільне підприємство у Київському районі.

"Є загоряння автомобілів. До медичної установи госпіталізовані 65-річна жінка та 61-річний чоловік. На місці працюють всі профільні служби", — заявив очільник ОВА.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив удар по цивільному інфраструктурному обʼєкту. З його слів, поранену жінку дістали з-під уламків будівлі. На місці влучання спалахнула пожежа.

"Постраждав також багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців", — додав міський голова.

Кількість поранених у Харкові зросла до п’яти осіб.

Терехов уточнив, що окрім будівлі критичної інфраструктури й житлового будинку постраждали й інші об’єкти. У місті горять 10 гаражів та 5 автівок.

"Врятовані шестеро людей", — зауважив він.

У місцевому медіа "Думка" передали, що один з житлових будинків поблизу епіцентру удару зазнав "дуже сильних" пошкоджень.

"Вибиті абсолютно всі вікна, зруйнований дах", — описали журналісти.

На Полтавщині постраждала дитина

За інформацією Полтавської ОВА, у Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний будинок. Постраждали двоє осіб, серед них є дитина. Поранені були госпіталізовані.

Фото наслідків у Полтавській області Фото: Полтавська ОВА

"Також пошкоджено 2 приватних житлові будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється", — додали в обладміністрації.

На Тернопільщині перебої з газом

Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода заявив, що у регіоні зафіксовані влучання ракет у критичний промисловий об’єкт.

"Можуть бути обмеження з подачею газу", — попередив він.

Негода зазначив, що сили ППО збили російську ракету, обійшлося без жертв. Наслідки атаки ліквідують відповідні служби.

Куди цілилась Росія

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що Росія продовжує свій енергетичний терор. Під масованим ударом опинились енергетична і газова інфраструктура.

"Там, де можливо, рятувальники й енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання. Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", — пояснив голова Міненерго.

Він попередив, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, і закликав стежити за офіційними повідомленнями.

Польща підняла авіацію

Оперативне командування військ Польщі повідомило, що через "інтенсивну діяльність" авіації РФ та удари по об’єктах на заході України у повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація.

"Чергові винищувальні пари були зведені, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки вийшли на найвищий стан готовності. Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях. Оперативне командування Збройних Сил контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", — заявили у польському війську.

Нагадаємо, моніторингові канали повідомляли про пуск крилатих ракет типу "Калібр", які заходили з боку Чорного моря. У низці регіонів лунали вибухи, Україна опинилась під комбінованим ударом.

Вночі на 7 березня також було гучно у тимчасово окупованому Криму. У соцмережах передавали, що під ударом опинились ворожі військові аеродроми. Фокус зібрав усі подробиці атаки.