Крим атакували українські дрони: під ударом був Севастополь та військові аеродроми (відео)
Кілька груп українських безпілотників атакували тимчасово окупований півострів декількома хвилями. Росіяни чули гучні "хлопки" у різних районах, також була оголошена тривога через загрозу ударів ракетами типу "Нептун".
Увечері 6 березня та після опівночі 7 березня тимчасово окупований Крим атакували українські дрони. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про гучні вибухи у районі Севастополя, Бахчисарая, під ударом також були російські військові аеродроми Бельбек та Саки. Фокус зібрав інформацію стосовно нічної атаки безпілотників по Криму.
Близько 22:00 години 6 березня у Криму окупаційна влада оголосила про повітряну тривогу, моніторингові канали повідомили про рух невідомих дронів крізь регіон. Невдовзі серія вибухів пролунала у Севастополі.
Невдовзі російські військові повідомили про загрозу застосування українських протикорабельних крилатих ракет Р-360 "Нептун". Ракетну небезпеку оголосили для усієї західної частини Криму та для Севастополя.
Паралельно регіон продовжили атакувати українські дрони. Кілька вибухів пролунало у районі військового аеродрому Саки, а також поблизу летовища Бельбек — авіабази Повітряно-космічних сил Росії на тимчасово окупованому півострові з 2014 року.
Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв прокоментував вибухи, які чули мешканці міста. За його словами, над морем російська протиповітряна оборона збила українські дрони.
Невдовзі Развожаєв повідомив, що жодні цивільні об'єкти у районі Севастополя не постраждали, а російська армія нібито повністю відбила атаку українських дронів.
"За інформацією Рятівної служби Севастополя, жодні об'єкти у місті не постраждали. Триває контроль повітряної обстановки. Всі оперативні служби напоготові", — написав окупаційний губернатор.
Водночас вибухи у районі військових аеродромів поки що російська влада у тимчасово окупованому Криму не коментувала. Моніторингові канали повідомляють, що атака по півострові продовжується.
Нагадаємо, нещодавно українські дрони масовано атакували тимчасово окупований Крим. Росіяни назвали атаку "наймасованішою за останній час". Детальніше про неї Фокус писав 26 лютого.
Також цими днями у Криму загорівся радар С-300/С-400 ЗС РФ, який фіксував цілі аж від українського Запоріжжя. Подія відбулася 4 березня.