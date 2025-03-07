Крим атакували українські дрони: під ударом був Севастополь та військові аеродроми (відео)

Кілька груп українських безпілотників атакували тимчасово окупований півострів декількома хвилями. Росіяни чули гучні "хлопки" у різних районах, також була оголошена тривога через загрозу ударів ракетами типу "Нептун".

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Увечері 6 березня та після опівночі 7 березня тимчасово окупований Крим атакували українські дрони. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про гучні вибухи у районі Севастополя, Бахчисарая, під ударом також були російські військові аеродроми Бельбек та Саки. Фокус зібрав інформацію стосовно нічної атаки безпілотників по Криму.

Близько 22:00 години 6 березня у Криму окупаційна влада оголосила про повітряну тривогу, моніторингові канали повідомили про рух невідомих дронів крізь регіон. Невдовзі серія вибухів пролунала у Севастополі.

Скріншот | допис росіян

Невдовзі російські військові повідомили про загрозу застосування українських протикорабельних крилатих ракет Р-360 "Нептун". Ракетну небезпеку оголосили для усієї західної частини Криму та для Севастополя.

Скріншот | допис росіян

Паралельно регіон продовжили атакувати українські дрони. Кілька вибухів пролунало у районі військового аеродрому Саки, а також поблизу летовища Бельбек — авіабази Повітряно-космічних сил Росії на тимчасово окупованому півострові з 2014 року.

Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв прокоментував вибухи, які чули мешканці міста. За його словами, над морем російська протиповітряна оборона збила українські дрони.

Скріншот | допис Развожаєва

Невдовзі Развожаєв повідомив, що жодні цивільні об'єкти у районі Севастополя не постраждали, а російська армія нібито повністю відбила атаку українських дронів.

"За інформацією Рятівної служби Севастополя, жодні об'єкти у місті не постраждали. Триває контроль повітряної обстановки. Всі оперативні служби напоготові", — написав окупаційний губернатор.

Водночас вибухи у районі військових аеродромів поки що російська влада у тимчасово окупованому Криму не коментувала. Моніторингові канали повідомляють, що атака по півострові продовжується.

Скріншот | допис

Нагадаємо, нещодавно українські дрони масовано атакували тимчасово окупований Крим. Росіяни назвали атаку "наймасованішою за останній час". Детальніше про неї Фокус писав 26 лютого.

Також цими днями у Криму загорівся радар С-300/С-400 ЗС РФ, який фіксував цілі аж від українського Запоріжжя. Подія відбулася 4 березня.