ЗС РФ обстріляли Україну крилатими ракетами та балістикою: у низці областей пролунали вибухи, що відомо

Російська армія атакувала українські області крилатими ракетами, паралельно у кількох областях ЗС РФ застосували балістичне озброєння.

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Під ранок 7 березня російська армія продовжувала обстріл України, який почався перед 04:00 годиною із атакою крилатими ракетами типу "Калібр". Вибухи пролунали у Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях. Ворог знову намагався атакувати українську енергетичну систему, зокрема об'єкти газової інфраструктури. Фокус зібрав інформацію, відому на цей момент, стосовно продовження ракетної атаки по Україні сьогодні вранці.

Близько 05:30 години у повітряний простір України увійшли крилаті ракети типу Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС, про зліт яких повідомляли моніторингові канали перед цим.

Невдовзі пролунали вибухи у Дніпропетровській області, зокрема в обласному центрі.

Крилаті ракети рухалися у напрямку Полтавської області. Моніторингові канали попереджали про велику кількість ракет, ворог завдав комбінованого удару по регіону, одночасно атакуючи регіон балістичним озброєнням.

Вибухи пролунали зокрема у районі Миргорода, куди росіяни спрямували понад 10 крилатих ракет.

Невдовзі частина крилатих ракет змінила напрямок у бік західних регіонів. Моніторингові канали повідомляли про рух ракет через Вінниччину, де пролунали вибухи.

Через Вінниччину крилаті ракети рухалися у напрямку Хмельниччини. Там також пролунала низка вибухів, працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях.

З Хмельниччини ракети дісталися Тернопільщини, де атакували обласний центр.

Повітряна тривога по всій Україні триває близько із 04:00 години. Спершу росіяни атакували Україну крилатими ракетами типу "Калібр". Паралельно загроза для українських регіонів триває, у повітряному просторі фіксують рух ударних безпілотників типу "Шахед".

Нагадаємо, перед цим уночі росіяни обстріляли Україну ракетами типу "Калібр" та балістичним озброєнням. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема під ударом були Полтавщина, Сумщина та Тернопільщина.

Увечері 6 березня російська армія обстріляла "Шахедами" Одесу. Під атаку потрапив енергетичний об'єкт у передмісті, на місці влучання зайнялася пожежа.