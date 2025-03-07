РФ атакувала Одещину дронами: внаслідок ударів ушкоджено енергетичну інфраструктуру (фото)

Ворожі "Шахеди" вдарили по перемісті Одеси. Кілька житлових будинків зазнали ушкоджень, на місці зайнялася пожежа.

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Увечері 6 березня російська армія запустила по території України ударні дрони-безпілотники. Ворожі БпЛА атакують українські регіони із різних напрямків, групи "Шахедів" заходять у повітряний простір через Сумщину, Харківщину та з акваторії Чорного моря, Повітряні сили попереджають про рух БпЛА у Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Київській та Дніпропетровській областях. Увечері під атакою також була Одещина. Фокус зібрав інформацію стосовно ворожого обстрілу БпЛА по регіону.

Близько 21:20 години у Telegram-каналі Повітряних сил України повідомили про загрозу ударів ворожих безпілотників, які рухалися з акваторії Чорного моря. В області було оголошено повітряну тривогу, мер Одеси Геннадій Труханов закликав містян бути у безпечних місцях.

Невдовзі у місті пролунали вибухи: ударні дрони вдарили по передмісті обласного центру. У Telegram-каналі Одеської ОВА повідомили про перші наслідки ворожої атаки по області. Голова ОВА Олег Кіпер написав, що у передмісті внаслідок ударів палають житлові будинки. Під атаку також потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури.

На місце пожежі прибули оперативні служби. За інформацією Telegram-каналу ДСНС України, для ліквідації наслідків терору залучено 8 одиниць техніки та понад 30 рятувальників. Також у відомстві показали, як рятувальники гасять пожежу у житлових будинках.

Наразі внаслідок удару по Одещині постраждалих чи загиблих немає. Голова ОВА повідомив, що наслідки ворожої атаки з'ясовуються.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється", — написав Кіпер.

Зазначимо, що Одещина вже не перший день потерпає від ворожих атак БпЛА. Ворог не полишає спроб зашкодити українській енергетиці, тому атакує одеські енергосистеми дронами. Зокрема росіяни вдарили по енергетиці Одеси 4 березня, через що у місті було запроваджено аварійні відключення.

Нагадаємо, вчора армія Росії вдарила балістичним озброєнням по Кривогу Рогу. Внаслідок атаки постраждав місцевий готель, є загиблі та десятки поранених. Фокус дізнавався інформацію про загиблих через ворожий удар.