РФ масовано атакувала Одесу "Шахедами": частина міста залишилася без світла, деталі

Ворог направив на Одесу щонайменше 15 ударних безпілотників: під атакою знову опинилася критична інфраструктура.

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Увечері 4 березня російська армія масовано атакувала Одеську область безпілотниками. Під ударом був зокрема обласний центр, де прогриміла низка вибухів у кількох районах міста, працювала протиповітряна оборона. Внаслідок атаки в Одесі фіксують перебої зі світлом, частина міста залишилася також без тепла та води. Фокус зібрав інформацію про вечірню атаку по регіону.

Близько 21:00 у Telegram-каналі Повітряних сил України повідомили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. "Шахеди" із Чорного моря рухалися курсом на Чорноморськ, Лиманку та Одесу.

Невдовзі в Одесі прогриміла низка вибухів. Моніторингові канали попереджали, що на місто заходить кілька груп БпЛА, загалом — щонайменше 15 ударних дронів типу "Шахед".

Невдовзі міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про перші наслідки ворожої атаки. За його словами, під ворожим ударом знову опинилися об'єкти критичної інфраструктури.

"Частина Одеси знову залишились без світла, води та тепла", — повідомив мер у своєму Telegram-каналі.

За попередньою інформацією від місцевого видання "Думская", під час масованої атаки безпілотників в Одесі постраждала підстанція та щонайменше чотири приватних будинки.

У Одеській ОВА повідомили, що внаслідок падіння уламків ворожих дронів постраждали житлові будинки у передмісті Одеси. На місці спалахнула пожежа, там працює ДСНС над ліквідацією наслідків.

"Інформація щодо постраждалих внаслідок дронової атаки уточнюється", — повідомили у ОВА.

Також Одещину увечері ворог атакував балістичним озброєнням. Під ударом опинився Білгород-Дністровський район, де ракета влучила у порожній санаторій. Внаслідок цього будівля практично повністю зруйнована, обійшлося без жертв та постраждалих, як зазначили у ОВА.

Інші наслідки ворожої атаки на Одесу увечері 4 березня наразі уточнюються.

Зазначимо, що ворог регулярно атакує Одесу та регіон ударними безпілотниками і ракетами. Пізно увечері 3 березня місто також опинилося під ударом, внаслідок цього в Одесі було введено аварійні відключення електрики.

Ввечері 1 березня РФ атакувала Одеський морський порт, внаслідок чого були ушкоджені судна.