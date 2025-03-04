РФ вдарила "шахедами" по енергетиці Одеси: у місті аварійні відключення, що відомо (фото)

Внаслідок російської атаки постраждали щонайменше четверо людей. Ворожі дрони влучили у житлові будинки та бізнес-центр.

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Пізно ввечері 3 березня російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками по Одесі, внаслідок чого була пошкоджена енергетична інфраструктура міста. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог вчергове масовано атакував мирну Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії", — написав Кіпер.

Він уточнив, що комунальні служби вже розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури.

Наслідки удару по Одесі 3 березня

"Також, внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль, пошкодження отримали два приватних будинки та бізнес-центр", — зазначив Кіпер.

За його словами, внаслідок російської атаки постраждали щонайменше четверо людей.

"На жаль, троє людей, жителі приватних будинків, отримали осколкові поранення та перелами кінцівок. У стані середнього ступеня важкості доставлені до медичних закладів. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію. Лікарі надають всім необхідну допомогу", — наголосив Кіпер.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що росіяни атакували житлові будинки та бізнес-центр та заявив, що у місті зупинили роботу три котельні міста.

На сайті "ДТЕК Одеські електромережі" зазначено, що відключення світла застосовуються у Київському та Приморському районах Одеси, де тривають аварійні ремонтні роботи.

"Обладнання зазнало пошкоджень і наразі не здатне забезпечити одночасно світлом усіх мешканців постраждалих районів. Ми робимо все можливе, щоб по черзі надавати електропостачання кожному, та працюємо безперервно для відновлення стабільного енергопостачання", — йдеться у повідомлені.

Повідомлення ДТЕК Фото: Скриншот

Нагадаємо, 3 березня у Харкові ворожий БПЛА атакував "Фельдман екопарк", внаслідок чого загинули тварини.

Ввечері 1 березня ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеському морському порту.