РФ вдарила балістикою по Одеському морському порту: є постраждалі, пошкоджені судна

Внаслідок ракетного удару двоє чоловіків, які є співробітниками порту, опинились у лікарні.

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Ввечері 1 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одеському морському порту, внаслідок чого були пошкоджені два цивільних судна. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Сьогодні ввечері РФ вдарила балістичною ракетою по Одеському порту. Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних працівників — їм надають необхідну медичну допомогу", — написав Кулеба.

Він уточнив, що внаслідок удару пошкоджено два цивільних судна:

"SUPER SARKAS", яке ходить під прапором Сьєрра-Леоне та транспортувало понад 21 тисячу тонн кукурудзи та сої на експорт;

контейнеровоз "MSC LEVANTE F" під панамським прапором, що належить провідній європейській компанії.

"Це судна з абсолютно цивільними вантажами. Також постраждали й інші обʼєкти портової інфраструктури", — підкреслив Кулеба.

Урядовець пояснив, що загалом — це вже 29-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак.

Водночас Кулеба наголосив, що, попри обстріли, український морський продовольчий коридор продовжує функціонувати.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов зазначив, що постраждалі чоловіки були госпіталізовані.

"В міські лікарні госпіталізовано двох постраждалих від сьогоднішньої атаки по припортовій інфраструктурі. Їм надається уся необхідна допомога", — написав Труханов.

Зазначимо, що про вибух в Одесі пролунав близько 18:00.

Нагадаємо, 1 березня РФ атакувала багатоквартирний будинок у Запоріжжі.

Надвечір 28 лютого ЗС РФ завдали кількох ударів "шахедами" по Харкову, внаслідок чого було зруйновано медичний заклад.