В Запорожжі горить будинок після атаки "шахедів" РФ, поранили жінку — ОВА (відео)

Внаслідок російського удару по Запоріжжю зруйновано квартиру 82-річної пенсіонерки, повідомили у Запорізькій ОВА.

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Увечері 27 лютого Збройні сили Російської Федерації обстріляла Запоріжжя дронами-камікадзе "Шахед". Російські безпілотники влучили у багатоповерхівку та пробили стіну на верхньому поверсі. Про наслідки удару росіян та про поранену жінку голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав у Telegram-каналі.

Допис Федорова про влучання по будинку з'явився у мережі о 21:27. Чиновник заявив, що росіяни обстріляли житловий мікрорайон. Згідно з попередніми даними глави ОВА, вибухова хвиля вибила шибки, пошкодили приватні будинки. Крім того, безпілотник РФ вдарив по верхньому поверху багатоповерхівки. Внаслідок удару росіян постраждала пенсіонерка, написав Федоров.

Через 20 хвилин посадовець додав подробиці інциденту. У дописі глави ОВА вказано, що постраждалій — 82 років. Жінка потрапила під удар "шахедів" РФ і їй надають допомогу лікарі. Які поранення отримали жінка, Федоров не уточнив.

На фото та відео з місця подій, опубліковані ОВА, видно пожежу на горішньому поверсі багатоповерхівці. На місці удару РФ відпрацювали пожежники і вогонь загасили. Видно зруйновану квартиру літньої жінки: вибито вікно, поламані меблі.

Обстріл РФ - пожежа в будинку в Запоріжжі 27 лютого Фото: Запорізька ОВА Обстріл РФ - квартира в будинку в Запоріжжі 27 лютого Фото: Запорізька ОВА

Обстріл РФ — деталі удару по Запоріжжю 27 лютого

Увечері 27 лютого сигнал повітряної тривоги у Запорізькій області пролунав о 20:38. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу від зграї дронів-камікадзе "Шахед", також від керованих авіаційних бомб. Після повідомлення про удар по обласному центру інші зграї російських безпілотників продовжили рухатись над центральними та східними областями України, ідеться у серії дописів повітряного командування.

Відстань від Запоріжжя до лінії фронту — близько 25 км (по прямій).

Зазначимо, 25 лютого ЗС РФ вдарили по Україні крилатими ракетами та дронами-камікадзе. Під загрозою опинились Черкаська та Житомирська області, розповіли у Повітряних силах. Ракети, якими обстріляли українців — Х-101/Х-555, запущені з літаків Т2-95МС з району аеродрому "Олєнья" в Мурманській області.

Нагадуємо, 22 лютого росіяни запустили по українцях балістичні ракети "Іскандер", які загрожували, серед іншого, Полтавській області.