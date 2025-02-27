В Запорожье горит дом после атаки "шахедов" РФ, ранили женщину — ОВА (видео)

В результате российского удара по Запорожью разрушена квартира 82-летней пенсионерки, сообщили в Запорожской ОГА.

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Вечером 27 февраля Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Запорожье дронами-камикадзе "Шахед". Российские беспилотники попали в многоэтажку и пробили стену на верхнем этаже. О последствиях удара россиян и о раненой женщине глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал в Telegram-канале.

Сообщение Федорова о попадании по дому появилось в сети в 21:27. Чиновник заявил, что россияне обстреляли жилой микрорайон. Согласно предварительным данным главы ОГА, взрывная волна выбила стекла, повредили частные дома. Кроме того, беспилотник РФ ударил по верхнему этажу многоэтажки. В результате удара россиян пострадала пенсионерка, написал Федоров.

Через 20 минут чиновник добавил подробности инцидента. В заметке главы ОГА указано, что пострадавшей — 82 года. Женщина попала под удар "шахедов" РФ и ей оказывают помощь врачи. Какие ранения получили женщина, Федоров не уточнил.

На фото и видео с места событий, опубликованные ОВА, видно пожар на верхнем этаже многоэтажки. На месте удара РФ отработали пожарные и огонь затушили. Видно разрушенную квартиру пожилой женщины: выбито окно, сломана мебель.

Обстрел РФ — пожар в доме в Запорожье 27 февраля Фото: Запорожская ОВА Обстрел РФ — квартира в доме в Запорожье 27 февраля Фото: Запорожская ОВА

Обстрел РФ — детали удара по Запорожью 27 февраля

Вечером 27 февраля сигнал воздушной тревоги в Запорожской области прозвучал в 20:38. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе от стаи дронов-камикадзе "Шахед", также от управляемых авиационных бомб. После сообщения об ударе по областному центру другие стаи российских беспилотников продолжили двигаться над центральными и восточными областями Украины, говорится в серии сообщений воздушного командования.

Расстояние от Запорожья до линии фронта — около 25 км (по прямой).

Отметим, 25 февраля ВС РФ ударили по Украине крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Под угрозой оказались Черкасская и Житомирская области, рассказали в Воздушных силах. Ракеты, которыми обстреляли украинцев — Х-101/Х-555, запущенные с самолетов Т2-95МС из района аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Напоминаем, 22 февраля россияне запустили по украинцам баллистические ракеты "Искандер", которые угрожали, среди прочего, Полтавской области.