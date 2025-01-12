РФ запустила 94 "Шахеда": взрывалось в Киевской области и под Староконстантиновым, есть разрушения

Во время ночной атаки в Киевской области воздушная тревога длилась восемь часов. Обломки БПЛА падали в трех областях, было громко под Староконстантиновом, Кременчугом, рядом со столицей.

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В ночь на 12 января ВС РФ атаковали Украину почти сотней дронов-камикадзе "Шахед". Вражеские БПЛА летели с четырех полигонов, с северо-восточного направления. Средства противовоздушной обороны (ПВО) работали в 11 украинских областях. О деталях ночной атаки Воздушные силы ВСУ рассказали в Telegram-канале.

Отчет Воздушных сил с деталями ночного обстрела Украины появился в сети в 9 час. 12 января. Командование сообщило, что россияне запустили по украинцам 94 БПЛА — "Шахеды" и дроны других типов. Точки пуска БПЛА — полигоны в Миллерово, Орле, Брянске, Курске. Чтобы сбить вражеские устройства, применили различные средства ПВО — от самолетов и зениток до РЭБ-ов и мобильных огневых групп.

Какие результаты работы ПВО ВСУ в ночь на 12 января

сбили — 60 "Шахедов";

локально потеряны — 34.

Все дроны-камикадзе обезвредили, свидетельствует отчет. Впрочем, есть повреждения от падения обломков в трьох областях — в Харьковской, Сумской, Полтавской. В заметке Воздушного командования отмечают, что пострадавших нет.

Области, в которых работали средства ПВО:

Полтавская; Сумская; Харьковская; Черкасская; Черниговская; Киевская; Запорожская; Кировоградская; Житомирская; Хмельницкая; Донецкая.

Обстрел РФ 12 января — отчет Воздушных сил Фото: Воздушные силы ВСУ

Обстрел РФ 12 января — детали от ОВА

Детали ночной атаки РФ описаны в канале Воздушных сил. Около 21 час. 11 января указано, что над Украиной зафиксировано семь групп дронов, а первые воздушные тревоги прозвучали в 17-19 ч. Две группы пересекали границу в Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Другие, из предыдущей волны, добрались до Полтавы, Днепра, Черкасс, Донецкой области. Через два часа к перечню присоединились Киевская, Житомирская, Кировоградские области. Между тем в мониторинговом канале сообщили о появлении дронов в Хмельницкой области и громких звуках рядом со Староконстантиновым, в котором расположен военный аэродром. Продолжительность воздушной тревоги отличалась в зависимости от региона: в Киеве — восемь часов, в Хмельницкой — 39 минут.

Полтавская ОВА ничего не писала о ночной атаке "Шахедов". В местном паблике "Кременчугский телеграф" сообщили, что около 22:45 над городом слышали звуки полета дронов и работу средств ПВО.

Сумская ОВА в Telegram-канале указывает, что ночью над регионом сбили гость дронов-камикадзе ВС РФ. О разрушениях и пострадавших данных нет.

Харьковская ОГА и глава ОГА Олег Синегубов подтвердили эффективную работу ПВО. В частности, возле села Власовка Берестинского района сбили "Шахед", обломки которого повредили жилой дом. Есть ли раненые, чиновник не уточнил. Кроме того, еще три БПЛА обнаружили в полях возле села Браиловка, между Землянкой и Мажаркой, возле Зеленого Гая.

Киевская ОГА и и.о. главы Николай Калашник подтвердили атаку дронов и успешные сбития. Согласно данным администрации, ПВО сбило вражеские цели: люди не пострадали, также нет попаданий в критическую и жилую инфраструктуру. Зафиксировали падение обломков "Шахедов" за пределами населенных пунктов в полях, указано в заметке чиновника по итогам атаки РФ 12 января.

Черкасская ОВА и глава ОВА Игорь Табурец сообщили, что над регионом сбили восемь БПЛА. Военная администрация утверждает, что пострадавших и разрушений нет.

Главы других шести областей, над которыми сбивали дроны, не писали о последствиях ночной атаки "Шахедов" РФ.

Отметим, 10 января ВС РФ запустили по Украине новую партию дронов-камикадзе, взрывалось в 11 областях на востоке и в центре. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что один дрон врезался в многоэтажку в Киеве.

Напоминаем, вечером 11 января аналитики проекта DeepState рассказали о продвижении ВС РФ возле шести населенных пунктов и об ухудшении ситуации в Торецке.