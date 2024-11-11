"Видят" каждую деталь: как работают "шахеды" РФ, которые облетают ЛЭП за 100 м, — эксперт (видео)

Российские операторы могут иметь возможность в реальном времени управлять "шахедами", и поэтому дроны облетают препятствия на пути к цели. Другая причина странного "поведения" дронов — суперкарта местности, которая есть у врагов.

Во время одной из воздушных атак ВС РФ, которая состоялась в светлое время суток, удалось заснять дрон-камикадзе "Шахед", который обошел препятствие. Устройство изменило направление движения заранее, пока находилось в сотне метров от нее. О возможных причинах такой траектории полета и об опасностях, которые из-за этого возникают, военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Ковапенко написал в Telegram-канале.

Коваленко обратил внимание на видео российского "Шахеда", который двигался над неустановленным участком Украины на высоте до 30 м (когда это произошло, не указано). "Шахед" поднял "нос", чтобы облететь линию электропередач. При этом изменение траектории произошло в сотне метров от препятствия. Обозреватель назвал две возможные причины таких действий вражеского устройства и подытожил, что это "оптимизма не внушает". Первая возможная причина заблаговременного изменения траектории — это наличие управления полетом в реальном времени. Благодаря этому оператор-россиянин имеет возможность с помощью видеокамеры "видеть" препятствия и вовремя давать команду на облет. Вторая причина — россияне могут иметь сверхдетальные карты земной поверхности, с точностью до нескольких метров.

Обозреватель заметил, что пока точно не известно, какое из предположений истинно. По его мнению, независимо от причин, появляются проблемы. Во-первых, наличие оператора затрудняет сбивание дрона, поскольку он сможет маневрировать и уклоняться. Во-вторых, при программировании траектории враг может учесть и обойти любые препятствия.

"Ни первый, ни второй случай оптимизма не внушают", — подытожил Коваленко.

Представители украинского командования или, например, эксперт по радиотехнике и специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов (псевдоним "Флеш"), пока не комментировали видео с "Шахедом", который облетел препятствие.

Дроны РФ — как модернизируют "Шахматы"

Отметим, Фокус рассказывал о еще одной модернизации российских дронов-камикадзе. 4 ноября эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследовали обломки "Шахедов" РФ, которыми россияне обстреливали украинцев 26-29 октября. Выяснилось, что дроны несли контейнеры с зажигательной смесью: их оборудовали термобарическим зарядом. Взрываясь, БПЛА выбрасывал вещество, которое горит с температурой 2 500 градусов. Благодаря этой модернизации воздушное средство поражения вызывает не столько разрушения, сколько пожар на объектах, в которые попадает.

Напоминаем, 11 ноября расследователи установили, что российский "Шахед" врезался в многоэтажку на окраине Белгорода. Тем временем Фокус собрал объяснения экспертов относительно роста количества дронов, которыми РФ атакует Украину.