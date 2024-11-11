"Бачать" кожну деталь: як працюють "шахеди" РФ, які облітають ЛЕП за 100 м, — експерт (відео)

Російські оператори можуть мати можливість у реальному часі керувати "шахедами", і тому дрони облітають перешкоди на шляху до цілі. Інша причина дивної "поведінки" дронів — суперкарта місцевості, яка є у ворогів.

Під час однієї з повітряних атак ЗС РФ, яка відбулась у світлу пору доби, вдалось зафільмувати дрон-камікадзе "Шахед", який обійшов перешкоду. Пристрій змінив напрямок руху заздалегідь, поки перебував за сотню метрів до неї. Про можливі причини такої траєкторії польоту та про небезпеки, які через це виникають, військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Ковапенко написав в Telegram-каналі.

Коваленко звернув увагу на відео російського "Шахеда", який рухався над невстановленою ділянкою України (коли це відбулось, не вказано). "Шахед" підняв "ніс", щоб облетіти лінію електропередач. При цьому зміна траєкторії відбулась за сотню метрів від перешкоди. Оглядач назвав дві можливі причини таких дій ворожого пристрою і підсумував, що це "оптимізму не вселяє". Перша можлива причина завчасної зміни траєкторії — це наявність управління польотом в реальному часі. Завдяки цьому оператор-росіянин має можливість у за допомогою відеокамери "бачити" перешкоди і вчасно давати команду на обліт. Друга причина — росіяни можуть мати наддетальні карти земної поверхні, з точністю до кількох метрів.

Оглядач зауважив, що поки точно не відомо, яке з припущень істинне. На його думку, незалежно від причин, з'являються проблеми. По-перше, наявність оператора ускладнює збиття дрона, оскільки він зможе маневрувати та ухилятись. По-друге, під час програмування траєкторії ворог може врахувати та обійти будь-які перешкоди.

"Ні перший, ні другий випадок оптимізму не вселяють", — підсумував Коваленко.

Представники українського командування чи, наприклад, експерт з радіотехніки та спеціаліст з військових технологій Сергій Бескрестнов (псевдонім "Флеш"), поки що не коментували відео з "Шахедом", який облетів перешкоду.

Дрони РФ — як модернізують"Шахеди"

Зазначимо, Фокус розповідав про ще одну модернізацію російських дронів-камікадзе. 4 листопада експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз дослідили уламки "Шахедів" РФ, якими росіяни обстрілювали українців 26-29 жовтня. З'ясувалось, що дрони несли контейнери з запалювальною сумішшю: їх обладнали термобаричним зарядом. Вибухаючи, БПЛА викидав речовину, яка горить з температурою 2 500 градусів. Завдяки цій модернізації повітряний засіб ураження спричиняє не так руйнування, як пожежу на об'єктах, в які влучає.

Нагадуємо, 11 листопада розслідувачі встановили, що російський "Шахед" врізався у багатоповерхівку на околиці Бєлгорода. Тим часом Фокус зібрав пояснення експертів щодо зростання кількості дронів, якими РФ атакує Україну.