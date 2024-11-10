Святкові "Шахеди": в Україні придумали нову розвагу для вечірок (фото)

Вартість піньяти у вигляді дрона-камікадзе — 1000 гривень, проте її вже немає в наявності на сайті. Товар, на думку продавців, сподобається як дорослим, так і дітям.

В Україні почали продавати "Шахеди" для свята, які пропонують використовувати як дорослим, так і дітям. Відповідне оголошення було опубліковано в мережі.

Йдеться про піньяту у вигляді дрона-камікадзе, які регулярно атакують мирні міста України. Автори оголошення стверджують, що вона продається з мінімальним наповненням у вигляді паперового конфетті.

В Україні пропонують купити "Шахед" для свят Фото: Скриншот

Вартість такої "розваги" — 1000 гривень, проте замовлення зробити не можна, адже піньяти наразі немає в наявності.

"Піньята ручної роботи у вигляді іранського дрона камікадзе. Зверху є стрічка, за яку вона підвішується. Піньяту у вигляді дрона Shahed-136, можна наповнити різноманітними солодощами або дрібними сюрпризами-сувенірами та із задоволенням збивати і розбивати її, щоб дістати приз. Цей вид гри оцінять як дорослі, так і діти!" — йдеться в описі до товару.

В Україні пропонують скрасити свято за допомогою "Шахеда" Фото: Скриншот В Україні почали продавати піньяти у вигляді дрона-камікадзе Фото: Скриншот

Виконана піньята з картону та паперу. Її довжина — 72 сантиметри, а ширина — 69 сантиметрів. Скільки було зроблено замовлень — інформації немає, проте рейтинг у товару у вигляді "Шахеда" 2 з 5, після трьох голосів.

Нагадаємо, 19 січня повідомлялося, що китайці продавали підроблений дрон "Шахед" на Alibaba з позначкою "призначено для України". Компанія Sunlipo стверджує, що безпілотник, що нагадує іранську модель Shahed-136, у неї придбав великий замовник з України.