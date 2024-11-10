Праздничные "Шахеды": в Украине придумали новое развлечение для вечеринок (фото)

Стоимость пиньяты в виде дрона-камикадзе — 1000 гривен, однако ее уже нет в наличии на сайте. Товар, по мнению продавцов, понравится как взрослым, так и детям.

В Украине начали продавать "Шахеды" для праздника, которые предлагают использовать как взрослым, так и детям. Соответствующее объявление было опубликовано в сети.

Речь идет о пиньяте в виде дрона-камикадзе, которые регулярно атакуют мирные города Украины. Авторы объявления утверждают, что она продается с минимальным наполнением в виде бумажного конфетти.

В Украине предлагают купить "Шахед" для праздников Фото: Скриншот

Стоимость такого "развлечения" — 1000 гривен, однако заказ сделать нельзя, ведь пиньяты на данный момент нет в наличии.

"Пиньята ручной работы в виде иранского дрона камикадзе. Сверху есть лента, за которую она подвешивается. Пиньяту в виде дрона Shahed-136, можно наполнить различными сладостями или мелкими сюрпризами-сувенирами и с удовольствием сбивать и разбивать ее, чтобы достать приз. Этот вид игры оценят как взрослые, так и дети!" — говорится в описании в товару.

В Украине предлагают скрасить праздник с помощью "Шахеда" Фото: Скриншот В Украине начали продавать пиньяты в виде дрона-камикадзе Фото: Скриншот

Выполнена пиньята из картона и бумаги. Ее длина — 72 сантиметра, а ширина — 69 сантиметров. Сколько было сделано заказов — информации нет, однако рейтинг у товара в виде "Шахеда" 2 из 5, после трех голосов.

Напомним, 19 января сообщалось, что китайцы продавали поддельный дрон "Шахед" на Alibaba с пометкой "предназначено для Украины". Компания Sunlipo утверждает, что беспилотник, напоминающий иранскую модель Shahed-136 у нее приобрел крупный заказчик из Украины.